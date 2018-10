Kovosvit MAS odhalil plány na koniec roka 2018

Nový sústruh zaujal

Hi-tech stroje slávia úspech na trhoch EU

Rast obratu a komerčný úspech na Slovensku

"Intenzívne pracujeme na tom, aby sme splnili biznis plán, ktorý sa pohybuje na úrovni obratu vo výške 64 miliónov eur miliardy korún a zisku vo výške 1,5 milióna eur. Obchodne sa nám to darí, bohužiaľ sa stretávame s nedostatkom personálu. Uskutočnili sme náborovú kampaň a sériu opatrení, ktoré nám od októbra umožní navýšiť výrobu strojov," povedal Libor Kuchař, generálny riaditeľ Kovosvitu MAS.Pretože na českom pracovnom trhu je situácia podobná ako na Slovensku, musel sa Kovosvit poobzerať po posilách v zahraničí. "Okrem toho sme získali zhruba dvadsať nových pracovníkov z Ukrajiny. Montáž už máme kapacitne pokrytú, ďalších pracovníkov stále hľadáme do brusiarne a zlievarne," doplnil Libor Kuchař.Nový sústruh KL285 sa na MSV v Brne tešil veľkému záujmu návštevníkov stánku Kovosvitu MAS. Charakteristickými rysmi novinky sú výkon, presnosť a trvanlivosť. Pri navrhovaní a výrobe prototypu stroja sa technický úsek zameral okrem kvalitných parametrov a komponentov od popredných svetových dodávateľov a taktiež na ergonómiu. Veľký dôraz je kladený na jednoduchosť, prívetivosť a komfort pri ovládaní a nastavovaní stroja.Zaujala taktiež jeho kompaktnosť, má o tretinu menšiu zástavbovú plochu než jeho predchodca v produkcii spoločnosti. "Z princípov lean production vyplýva, že je veľmi drahá pracovná plocha v halách. Aj na toto sme mysleli. Stroj je navrhnutý tak, aby prešiel dvojkrídlovými dverami," spresnil Petr Heinrich, technický riaditeľ Kovosvitu MAS.Do sériovej výroby bude nový stroj zaradený na jar budúceho roka. Do tej doby sa uskutoční dôkladné testovanie prototypov, ktoré Kovosvit uskutočňuje priamo u vybraných zákazníkov. V budúcom roku sa podľa plánu vyrobí zhruba dvadsať kusov. Paralelne sa bude pracovať na vývoji ďalších modifikácií stroja s tým, že od roku 2020 by mal nový sústruh KL285 v produkcii Kovosvitu úplne nahradiť svojho predchodcu s označením SP280.Ďalšou novinkou prezentovanou na MSV je päťosové vertikálne obrábacie centrum MCU 700, ktoré prešlo zásadným faceliftom tak, aby odpovedalo požiadavkám a trendom, ktoré určuje trh. Zásadnou zmenou je nový otočne sklopný stôl, tzv. kolíska, ktorá umožňuje väčšie naklopenie. Vďaka integrácii rozvádzača sa taktiež podarilo významne zmenšiť zástavbové priestory, prevzdušnil sa design stroja, prepracovaný bol ovládací panel po novom s 19 palcovou obrazovkou."S hi-tech strojmi našej produktovej rady MCU, ktoré umožňujú obrábanie v piatich osiach, sme úspešní najmä na náročných trhoch Európskej únie. V tomto roku sa nám podarilo predať dve obrábacie centrá MCU630 do Holandska, ďalšie do Talianska, dva stroje MCU1100 putovali k zákazníkovi do Francúzska. Veľmi si ceníme to, že sa nám podarilo zdvojnásobiť tržby na veľmi náročnom nemeckom trhu," uviedol Libor Kuchař, kam prevažne tento typ produkcie Kovosvitu MAS smeruje.Okrem prezentácie vlastného stánku na MSV zapožičal Kovosvit na veľtrhu dva stroje Zväzu strojárenskej technológie pre účely tradičnej súťaže študentov stredných škôl v obrábaní. Nechýbal medzi nimi ani veľmi obľúbený stroj MCV800. "O toto obrábacie centrum, ktoré sme v Brne predstavili minulý rok, je na trhu veľký záujem. Tento rok máme v pláne vyrobiť 62 kusov tohto stroja, čo predstavuje pre túto produkčnú novinku veľký komerčný úspech," doplnil Libor Kuchař.Práve s týmto strojom absolvoval Kovosvit v septembri roadshow na Slovensku, ktorá mala celkom sedem zastávok. Prvá sa uskutočnila v Bánovciach nad Bebravou, kde sídli servisná spoločnosť Kovosvitu MAS pre Slovenskú republiku, firma TCP Technology MAS. Odtiaľ sa kamión so strojom presunul na východné Slovensko, kde sa uskutočnilo ďalších šesť zastávok. Firmy, ktoré poskytli pre roadshow zázemie, boli väčšinou zákazníkmi Kovosvitu."Akciu hodnotíme veľmi pozitívne. Keď roadshow porovnám napríklad s účasťou Kovosvitu na odbornom veľtrhu, podarilo sa nám uskutočniť podobné množstvo obchodných rokovaní pri výrazne nižších nákladoch, a hlavne sme sa dostali bližšie k našim zákazníkom. Preto už plánujeme jej druhý ročník, na ktorý by sme radi prizvali taktiež partnerov z radov nástrojárov, dodávateľov CAD/CAM systémov či napríklad chladiacich kvapalín," uviedol Jan Hruška, marketingový manažér Kovosvitu MAS.Strojárenský podnik Kovosvit MAS historicky vníma Slovensko ako domáci trh. Okrem servisnej spoločnosti sa o zákazníkov starajú taktiež obchodníci, ktorí sú zamestnancami Kovosvitu. V tomto roku sa viac zameral na región východného Slovenska, kde posilnil obchodný tím. Cieľom Kovosvitu je dosiahnuť v ďalších rokoch na Slovensku obrat vo výške 4 milióny eur, čo odpovedá zhruba 20% podielu na tomto segmente trhu. Tento rok by mal obrat firmy na Slovensku dosiahnuť výšky 3,5 milióna eur.