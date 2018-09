Kozák očakáva ťažkú generálku na Ukrajinu, Dáni v problémoch

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 4. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v stredajšom prípravnom zápase v Trnave proti výberu Dánska. Duel by mal obom aktérom poslúžiť na otestovanie ich výkonnosti pred štartom novovytvorenej súťaže Liga národov, do ktorej vstúpia zverenci trénera Jána Kozáka nedeľňajším súbojom v ukrajinskom Ľvove a Dáni v Aarhuse proti Walesu.V utorok ráno ešte nebolo jasné, s akým tímom hostia na Slovensko prídu. Pôvodne nominovaných hráčov, medzi ktorými nechýbali opory Kasper Schmeichel, Christian Eriksen či Simon Kjaer, by podľa nepotvrdených informácií dánskych médií mala nahradiť ekipa zložená z hráčov z najvyššej domácej súťaže. Začiatkom týždňa totiž vyplávali na povrch nezhody medzi reprezentantmi a Dánskou futbalovou úniou (DBU) ohľadom komerčných práv a ďalších podmienok kolektívnej zmluvy. Hovorca DBU pre dánsku tlačovú agentúru Ritzau uviedol, že ak sa nezrodí rýchla dohoda, osemfinalista MS 2018 v Rusku sa na Slovensku nepredstaví. Dánsku by v tom prípade hrozila pokuta od Európskej futbalovej únie (UEFA) a v prípade neodohrania nedeľňajšieho duelu LN proti Walesu dokonca aj vylúčenie z kvalifikácie EURO 2020. Slovenský futbalový zväz (SFZ) však dostal od hostí prísľub, že na stretnutie pricestujú.Problémy v tábore najbližšieho súpera nenarušili prípravu slovenského tímu, ktorý v Senci ladí formu na septembrový dvojzápas.povedal krídelník Erik Pačinda pred konfrontáciou s 9. tímom rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).Z pôvodnej nominácie vypadol pre zranenie pravý obranca Peter Pekarík, Slováci však disponujú širokým kádrom. Kozák chce súboj s Dánskom využiť naplno.zamyslel sa Kozák.dodal lodivod slovenského tímu.Zápas SR - Dánsko má úvodný výkop v stredu 5. septembra o 20.45 h na Štadióne Antona Malatinského, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Pôjde o tretí vzájomný súboj Slovákov s reprezentáciou z Jutského polostrova, v tom prvom (29. marca 2011 v príprave v Trnave) sa zrodilo víťazstvo hostí 2:1, 15. augusta 2012 v Odense uspeli Slováci výsledkom 3:1.