Kozarec príde o mandát v parlamente, kreslo po demisii zaujme exminister Krajčí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Po návrate Mareka Krajčího (OĽaNO) do Národnej rady SR (NR SR) ako poslanca príde o mandát Sebastián Kozarec (OĽaNO). Práve on nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný poslanecký mandát Krajčího.Agentúre SITA to potvrdil odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR. Krajčí do piatku 12. marca viedol ministerstvo zdravotníctva, prezidentka Zuzana Čaputová však v piatok 12. marca prijala jeho demisiu.