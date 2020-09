Kozmetická spoločnosť AVON zaznamenala počas pandémie COVID-19 nárast nových registrácií

Ako sa darilo ženám v praxi?

14.9.2020 (Webnoviny.sk) -Pandémia koronavírusu sa výrazne dotkla životov mnohí ľudí a rodín. Jedným z ukazovateľov je aj miera nezamestnanosti, ktorá mala v čase od marca do júna stúpajúcu tendenciu. Ľudia prišli o svoju prácu a pravidelný príjem, pričom v nevýhode sa ocitlo viac žien ako mužov. Na Slovensku bola v marci evidovaná nezamestnanosť na úrovni 5,19 % s počtom 142 993 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, z toho bolo 75 558 žien, teda 52,84 %. Do júna sa zvýšila nezamestnanosť o 2,21% a dostala sa tak na hodnotu 7,40 %. Evidovaných bolo až 106 024 žien – disponibilných uchádzačiek o zamestnanie, čo predstavuje oproti marcu 2020 nárast o 30 466 žien a teda o 40,32 %.[1] Na území Českej republiky bola v marci evidovaná nezamestnanosť na úrovni 3 % s počtom 225 678 uchádzačov o zamestnanie, z toho 112 420 žien, čo predstavuje 49,80 %. Ku koncu júna sa nezamestnanosť dostala na úroveň 3,7 %. Evidovaných bolo v tomto období 135 599 žien. Ich podiel na celkovom počte uchádzačov tak činil 50,30 %.[2]Od začiatku zavedenia karanténnych opatrení eviduje AVON Česko a Slovenská republika až 2 100 nových registrácií Avon Ladies, čo predstavuje viac ako dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Kozmetická spoločnosť očakáva aj v nasledujúcom období nárast nových registrácií, vzhľadom na fakt, že ženy, ktoré prišli o prácu sa obzerajú po nových možnostiach sebarealizácie. Okrem registrácií sa v danom období zvýšil aj počet online objednávok. Predaj cez elektronický katalóg mal nárast o 620 % v porovnaní s rokom 2019.Po celom svete má AVON 5 miliónov AVON Ladies, ktorým umožňuje jednoduché nakupovanie pre seba, rodinu a svojich známych s pomocou digitálnych nástrojov. Vďaka tomu, môžu svoju vášeň a lásku ku kozmetike premeniť z hobby na kariérne poslanie.AVON Ladies majú okrem toho možnosť byť nezávislé a obchodne spolupracovať s AVONom ako Sales Leaderky. Tie sa venujú vlastným predajným aktivitám a zároveň zabezpečujú nábor a zaškolenie vlastného tímu tvoreného AVON Ladies. V roku 2019 si tieto samostatne pracujúce ženy, ktoré mimochodom tvoria 4 % členskej základne AVON, celosvetovo zarobili spolu 273,5 mil. dolárov, pričom na Slovensku a v Českej republike bola táto suma 5 931 295 €.So zámerom podporiť základňu AVON Ladies v Českej a Slovenskej republike v čase krízy, vrátane nových registrovaných, sa im spoločnosť AVON snaží výrazne zatraktívniť podmienky obchodovania.AVON sa zameriava najmä na posilnenie digitálnych nástrojov pre zjednodušenie a urýchlenie podnikania, nakoľko počet objednávok prichádzajúcich z online katalógu sa zvýšil takmer päťnásobne na oboch trhoch a online obrat sa zdvojnásobnil v porovnaní s rokom 2019. Už takmer jedna pätina AVON Ladies / Gentlemanov aktívne používa mobilnú aplikáciu AvonOn – jedinečný zdroj všetkých dôležitých informácií o kampaniach, ktorý umožňuje zadávať objednávky dvakrát rýchlejšie ako predtým, zdieľať dôležitý a prispôsobený obsah na sociálnych sieťach v priebehu pár sekúnd a spravovať účet z akéhokoľvek miesta."V rámci digitalizácie AVONu považujem za najvýraznejšiu novinku mobilnú aplikáciu AvonOn. Ide o revolúciu v možnostiach spravovania svojho podnikania v AVONe. Tento nástroj neustále vylepšujeme a vyvíjame. Momentálne ponúkame okrem možnosti objednávania aj ďalšie funkcie, z ktorých najvýznamnejšou je možnosť prepojenia aplikácie so sociálnymi sieťami a zdieľanie marketingového obsahu ako sú produktové aj brandové obrázky, videá a ďalšie materiály dôležité k podpore predaje cez sociálne platformy. Táto nová aplikácia, ktorá už funguje na Slovensku a počas jesene ju chceme uviesť do prevádzky tiež v Českej republike, významne podporuje tzv. social selling - forma správy objednávok online s využitím sociálnych sietí a jednoduchou správou cez mobilný telefón," uviedla Karina Takovenko, General Manager Slavics AVON.Katka počas pandémie nemala možnosť vykonávať brigády popri práci ako predtým a mala tak viac času. Dostala ponuku stať sa AVON koordinátorkou, ktorú neodmietla. Začala si budovať svoj tím, oslovila známych a priateľov a v priebehu 2 kampaní si vybudovala tím AVON Ladies a zákazníčok. Zaistila si tak pravidelný príjem navyše. Spolupráca s AVONom ju baví natoľko, že sa mu chce naďalej venovať a napredovať.Katarína Pavlíčková, PrahaAnita vo svojom bydlisku nemá veľké pracovné príležitosti. Je však cieľavedomá matka dvoch detí, ktorá počas korona krízy využila príležitosť online sveta. Vyšla zo svojej komfortnej zóny, vzdelávala sa v online a získala sebaistotu. Založila si biznis stránku na Facebooku a napredovala krok za krokom so svojim úžasným a kreatívnym tímom. Jej líderka Melinda má napríklad na biznis stránke už okolo 5000 sledovateľov. Ako matka zvažuje každú svoju investícii, ale vďaka bonusu, ktorý získala za svoju pracovitosť, mohla zobrať svoje 2 deti do Bojníc.Anita Plánková, Rimavská SobotaV období pandémie si Lenka uvedomila ako ľahko môže prísť o prácu. Tak si povedala, že chce byť nezávislá. V AVONe začínala ako AVON Lady a pred necelým rokom sa stala Sales Leaderkou. Keď kvôli koronavírusu vznikali obmedzenia, zamerala sa predaj výrobkov cez internet. Svojim zákazníčkam predstavovala novinky formou recenzií a príspevkov. Stále však mala aj inú prácu, takže AVONu sa venovala, keď si našla chvíľku voľna počas dňa. V priebehu krátkej doby sa pre ňu AVONstal nielen koníčkom, ale až srdcovkou. Spoznala množstvo nových priateľov a ich inšpiratívne príbehy. Vo svojich 49 rokoch pochopila, že nikdy nie je neskoro na nový začiatok.Lenka Kuchárová, Kroměřힼubka sa v čase pandémie obrátila na svoju zónovú manažérku s tým, aká je možnosť kariérneho postupu v AVONe. Chcela svoj voľný čas využiť efektívne. Na osobných stretnutiach s manažérkou dostala návod a vrhla sa do práce. Vzdelávala sa prostredníctvom online tréningov, ktorých forma jej vyhovovala, keďže je mamička na materskej. Ako sa z nej stala Sales Leaderka? Našla si šikovných ľudí do svojho tímu, motivovala ich a pomáhala im, keď mali akékoľvek otázky.Ľubomíra Majkútová, OravaO možnostiach spolupráce s AVONom sa dozviete viac na www.avon.sk/ www.avon.cz alebo kontaktujte svoju AVON Lady/ Gentlemana.Kozmetická spoločnosť AVON patriaca do poprednej globálnej skupiny Natura & Co už 135 rokov zlepšuje životy žien prostredníctvom krásy. A stále v tom pokrač uje, no modernejšie. Prináša inovácie, spája ľudí, podporuje ženy, vníma všetky podoby krásy. Oslavuje silu žien po celom svete, podporuje ich v objavovaní vlastného potenciálu a prekonávaní výziev. Prekvapuje vás to? Pridajte sa k nim -. V AVONe sú zástancami toho, na čom skutočne záleží. Práve silu krásy využívajú na vytvorenie lepšieho sveta pre ženy. Pozorne načúvajú potrebám žien a sú hlasom ich túžob. Veria v lepší svet pre ženy, ktorý bude lepším svetom pre všetkých. Bojujú za zdravé prsia, keďže rakovina prsníka je jedným z najčastejších onkologických ochorení u žien, preto venovali viac ako. Rovnako bojujú proti domácemu násiliu, ktorému čelí 1 z 3 žien a doteraz. Celosvetovo spoločnosť AVON odovzdala viac ako. Za posledných 20 rokov zaregistrovalaa výrobky z jej portfólia získaliza posledné 3 roky. Vedeli ste, že každú sekundu sa po svete predajú 3 rúže, 7 parfumov a 2 výrobky pleťovej starostlivosti značky Anew? Dobre známe a obľúbené značky sú ANEW, mark., AVON TRUE, Planet Spa, Nutra Effects, Avon Care či Advance Techniques. 