Kožušinové farmy v Nórsku končia

Oslo 8. júna (TASR) - Parlament v Oslo má tento mesiac prijať nové právne predpisy, ktoré okamžite zakážu akékoľvek nové kožušinové farmy a nariadia likvidáciu už existujúcich fariem do 1. februára 2025.Zákaz, ktorý vítajú aktivisti bojujúci za práva zvierat, zasiahne približne 200 tzv. kožušinových fariem v Nórsku. Chov zvierat na kožušinu je však často len vedľajší produkt farmárov, no veľmi lukratívny.povedal Kristian Aasen, ktorý chová zhruba 6000 noriek na vysočine Brumunddal v juhovýchodnom Nórsku. Tvrdí, že bez produkcie kožušiny ho farma s 20 kusmi dobytka neuživí.Nórsko sa podieľa približne 1 % na svetovej produkcii norkových a líščích kožušín. Zákazom kožušinových fariem sa pripojí k rastúcemu zoznamu krajín, medzi ktorými sú napríklad Británia a Holandsko.povedala Siri Martinsenová, šéfka organizácie Noah, ktorá lobuje za tento zákaz už takmer tri desaťročia. Podľa nej je to uznanie, že živé zviera je niečo viac ako len nástroj na zarábanie peňazí a presadzovanie obchodných záujmov.dodala. Ale nórske združenie kožušinových fariem oponuje, že zákaz jevyhlásila hovorkyňa zväzu farmárov Guri Wormdahlová. Vláda však nemá v pláne zvrátiť svoje rozhodnutie.skonštatoval Morten Orsal Johansen, poslanec, ktorý dohliada na nové právne predpisy, aj keď je osobne proti zákazu.Populárny pravicový politik vo svojej kancelárii v budove parlamentu spresnil, že súhlasil s úlohu spravodajcu, aby sa zabezpečilo, že zákaz sa bude vykonávať bezbolestne.Nová legislatíva vznikla ako kompromis medzi pravicovou vládou a liberálnou stranou, ktorá z nej urobila jednu z podmienok vstupu do koalície začiatkom roku 2018.Pre chovateľov kožušinových zvierat je to horká pilulka, vzhľadom na to, že rok predtým im parlament dal zelenú narozvoj sektora.vyhlásil Aasen.spýtal sa.Po prehranom boji o živobytie sa začína bitka o finančné kompenzácie. Vláda vyčlenila v prepočte vyše 50 miliónov eur na demontáž fariem, z toho 20 % je určených na pomoc farmárom pri hľadaní iných zdrojov príjmu.Chovatelia tvrdia, že to nebude stačiť. Podľa ich odhadov by potrebovali aj 200-násobne viac. Upozorňujú, že v tomto prípade nejde len o kompenzáciu za stratu pracovného miesta. Spolu s chovom noriek totiž zanikne aj celé ich živobytie, upozornila Wormdahlová.Mnohí chovatelia si teraz kladú otázku, za čo majú norky vymeniť, keďže v Nórsku už existuje nadmerná produkcia mäsa. Vyrába sa príliš veľa jahňacieho, bravčového, kuracieho a hovädzieho mäsa aj mlieka.dodal farmár Aasen, ktorý sa obáva veľkých dlhov.Nemenovaný liberálny poslanec navrhol, aby kožušinové farmy nahradilo pestovanie marihuany na lekárske účely. Jeho návrh však zrejme nenájde podporu.