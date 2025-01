KPMG Property Lending Barometer: Banky uprednostňujú financovanie priemyselných projektov, rastie vplyv ESG

Rastie podiel úverov na nové developerské projekty, problémových úverov je stále minimum

ESG ako nevyhnutná podmienka

Postupná digitalizácia

O prieskume

24.1.2025 (SITA.sk) -Banky v regióne naďalej prejavujú vysoký záujem o financovanie komerčných nehnuteľností. Pre 25 % respondentov je tento záujem dokonca vyšší ako minulý rok. Slovenské banky predpokladajú mierny nárast portfólia realitných úverov počas nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Väčšina bánk si však zachováva stabilné úverové podmienky a dôraz na kvalitu projektov.Pokiaľ ide o financovanie nových projektov, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch banky uprednostňujú logistické a priemyselné nehnuteľnosti, nasledované novými rezidenčnými budovami. Maloobchodné nehnuteľnosti obsadili tretie miesto, hoci s väčším odstupom. Hotely sú stále najmenej preferovaným typom nehnuteľností, a to aj napriek oživeniu turizmu."Zmeny v ekonomickom prostredí v roku 2024 ovplyvnili sektor financovania nehnuteľností na Slovensku. Rastúce úrokové sadzby, opatrnejší prístup bánk k poskytovaniu úverov a rastúci význam faktorov ESG formovali ponuku a dopyt po financovaní v rôznych segmentoch trhu," uviedol Michal Maxim, Partner KPMG na Slovensku.Jednou z pozitívnych správ je nárast podielu úverov na nové developerské projekty v rámci celkového objemu úverov na komerčné nehnuteľnosti. Podiel takýchto úverov v porovnaní s úvermi na dokončené projekty je v regióne v priemere 50/50, ale rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú značné. Financovanie nových projektov má najväčší podiel na Slovensku (66 %) a najnižší v Českej republike (29 %).Ochotu bánk financovať komerčné nehnuteľnosti podporuje pretrvávajúci nízky podiel problémových úverov v regióne, kde v priemere iba jeden a pol percenta z celkového objemu úverov vykazuje významné problémy.Kritériá ESG (environmentálne, sociálne a riadiace) boli začlenené do praxe v oblasti úverovania nehnuteľností 40 z 43 oslovených bánk. Pre takmer pätinu bánk je nesplnenie kritérií ESG samo o sebe dostatočným dôvodom na zamietnutie úveru. Nedostatky v oblasti ESG v kombinácii s iným kritériom by boli dôvodom na zamietnutie úveru pre takmer polovicu opýtaných bánk. Všetky slovenské banky v prieskume potvrdili, že majú zavedenú stratégiu v oblasti ESG pre financovanie komerčných nehnuteľností."V porovnaní s minulým rokom, keď niektorým bankám chýbali formálne kritériá ESG, v tomto roku došlo k ich integrácii do úverovej praxe, pričom sa čoraz častejšie - aj keď len čiastočne - ponúkajú zvýhodnené podmienky pre zelené projekty," vysvetlil Michal Maxim.Banky v regióne taktiež rozširujú svoju ponuku ESG poradenstva a špeciálnych produktov na financovanie ekologických renovácií komerčných nehnuteľností. Okrem toho spolupracujú s developermi a staviteľmi udržateľných budov. Pozornosť venovaná ESG sa bude ešte zvyšovať kvôli novým smerniciam Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).Tento rok prieskum taktiež skúmal úlohu digitalizácie a technológií v oblasti financovania komerčných nehnuteľností. Hoci umelá inteligencia transformuje bankový sektor, digitalizácia je pri poskytovaní veľkých úverov zatiaľ limitovaná. Iba 7 percent opýtaných bánk v regióne čiastočne digitalizovalo svoje procesy a 8 percent cieli v budúcnosti na širšiu integráciu digitálnych nástrojov.Banky však postupne začínajú digitalizovať svoje schvaľovacie procesy. Hoci tieto procesy stále vyžadujú veľa manuálneho hodnotenia a dôkladného preverovania, digitalizácia zjednodušila základné úlohy, ako je zber údajov alebo predbežný skríning.Väčšina bánk plánuje digitalizáciu procesov spojených s monitorovaním úverov a ich splácania. Striktné regulačné rámce, ako GDPR a Nariadenie o umelej inteligencii (AI Act), však stále brzdia širšie využitie pokročilých technológií, najmä v procesoch due diligence.Property Lending Barometer je prieskum zameraný na bankové financovanie komerčných nehnuteľností, ktorý spoločnosť KPMG realizuje už 15 rokov. Tento rok sa na prieskume zúčastnilo 43 bánk zo Slovenska, Bulharska, Chorvátska, Slovinska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Česka. Dáta boli zhromaždené prostredníctvom online dotazníkov a následných rozhovorov v októbri a novembri.