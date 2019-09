Krach cestovky Thomas Cook je tvrdou ranou pre španielsky turizmus

Britskí turisti čakajú na nové správy po krachu britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook na letisku v prístavnom meste Palma de Mallorca na španielskom ostrove Mallorca 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 23. septembra (TASR) - Krach britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook bude maťna španielsky cestovný ruch. Povedala to v pondelok v reakcii na bankrot najstaršej cestovnej kancelárie sveta španielska ministerka pre cestovný ruch Maria Reyes Marotová.Potvrdil to aj minister pre cestovný ruch na Baleárskych ostrovoch Iago Negueruela.uviedol v rozhovore pre rozhlasovú stanicu SER.Ako o tom informoval prevádzkovateľ španielskych letísk Aena, kolaps britskej spoločnosti viedol k zrušeniu 46 letov po celom Španielsku, čo sa dotklo približne 25.000 až 30.000 turistov dovolenkujúcich v krajine, väčšinou na Baleárskych a Kanárskych ostrovoch. Ide najmä o Britov, okrem nich však aj o turistov z Nemecka a iných krajín.Cestovná kancelária Thomas Cook, ktorej začiatok sa datuje do roku 1841, oznámila v pondelok bankrot po tom, ako sa jej nepodarilo presvedčiť vládu ani súkromných veriteľov, aby jej poskytli peniaze na záchranu. V dôsledku jej krachu uviazlo v dovolenkových destináciách po celom svete zhruba 600.000 turistov.