Krach CK Thomas Cook prinesie Španielsku obrovské straty

Madrid 28. septembra (TASR) - Krach britskej cestovnej kancelárie (CK) Thomas Cook predstavuje veľkú hrozbu pre španielsky cestovný ruch, najmä na Baleárskych a Kanárskych ostrovoch. Briti patria totiž medzi najpočetnejšiu skupinu zahraničných turistov v Španielsku a zníženie ich počtu zanechá v tomto odvetví obrovskú dieru.Thomas Cook bol nielen najstaršou cestovnou kanceláriou na svete, ale pre Španielsko aj jedným z najväčších zdrojov turistov. Každý rok priviedla do krajiny približne 3,6 milióna návštevníkov. Španielske spoločnosti, najmä na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch, kam Thomas Cook ročne vypravil až 3,2 milióna turistov, sa teraz obávajú, že krach britskej cestovnej kancelárie im môže priniesť straty rádovo v miliónoch eur. Španielsky odborový zväz CGT varoval, že ohrozuje aj tisíce pracovných miest.Španielska ministerka pre cestovný ruch Maria Reyes Marotová sa v utorok (24. 9.) stretla so zástupcami španielskych regiónov, ktoré najviac zasiahol krach CK Thomas Cook. Ide o Kanárske ostrovy, Katalánsko, Baleárske ostrovy a Andalúziu. Pokúsi sa s nimi pripraviť plán na zmiernenie vplyvu jej bankrotu.Skupina Thomas Cook bola tiež jedným z piatich najväčších medzinárodných prevádzkovateľov hotelov v Španielsku. Vlastnila tri letecké spoločnosti - Condor, Thomas Cook Airlines a Thomas Cook Airlines Scandinavia s flotilou 105 lietadiel.Konkrétne, britská spoločnosť spravuje v Španielsku 63 hotelov, ktoré zamestnávajú 2500 ľudí a poskytujú 12.000 z celkového počtu 40.000 postelí, ktoré ponúka Thomas Cook v Európe. Okrem toho Thomas Cook má na nasledujúce mesiace zaknihovaných viac ako milión rezervácií na dovolenkové pobyty, mnohé z nich v Španielsku.Letecké spoločnosti zo skupiny Thomas Cook dopravia každý rok na Baleárske ostrovy 15 % zo všetkých návštevníkov súostrovia, uviedlo v pondelok združenie hotelov na Malorke (Mallorca Hotel Federation, FEHM), ktoré pripustilo, že sa jeho členovia ocitli v "bezprecedentnej situácii". Združenie preto zvažuje, že požiada príslušné úrady, aby prijali opatrenia na pomoc firmám, ktorých budúcnosť je "vážne ohrozená" kolapsom CK Thomas Cook.Ešte horšia je situácia na Kanárskych ostrovoch, kde sa britská cestovná skupina podľa hotelového sektora podieľala 25 % na príchode všetkých návštevníkov. Odborová organizácia CGT na Kanárskych ostrovoch varovala, že bankrot britskej spoločnosti ovplyvní stabilitu zamestnania viac ako 10 % pracovníkov v hotelovom sektore, ktorý poskytuje prácu viac ako 135.000 ľuďom na ostrovoch.Situácia na Kanárskych ostrovoch je obzvlášť neistá vzhľadom na to, že nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair už oznámila plány na zatvorenie základne na ostrove Tenerife. Ak aj nemecká dcéra Thomas Cook Condor zastaví lety na Kanárske ostrovy, mohli by prísť o veľkú časť leteckých spojení. Predseda Konfederácie hotelov a turistických ubytovacích zariadení (CEGHAT) Juan Molas preto požiadal španielsku vládu, aby vyzvala Ryanair, nech zmení svoje rozhodnutie, a požiadala španielskeho správcu letísk AENA o zníženie letiskových poplatkov o 40 %.Ďalší problém predstavujú neuhradené faktúry. Podľa údajov turistického združenia Exceltur Thomas Cook dlhuje firmám v španielskom cestovnom ruchu viac ako 200 miliónov eur. Zdroje z tohto odvetvia informovali že britskej spoločnosti posielali faktúry po 90 dňoch. To znamená, že veľa účtov z letnej sezóny zostalo nezaplatených. CK dlhuje peniaze nielen hotelovému sektoru, ale aj odvetviu služieb a správcovi letísk AENA, povedal viceprezident Excelturu José Luís Zoreda pre španielsku tlačovú agentúru EFE.Zhruba 60 % z tejto sumy predstavujú nesplatené faktúry hotelov, zvyšok dlhuje CK autobusovým dopravcom, a tiež za služby spojené s prenájmom automobilov, za výlety a sprievodcom. Inými slovami, za služby, ktoré CK poskytovala vo svojich dovolenkových balíkoch.