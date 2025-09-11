Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

11. septembra 2025

Krádeže v obchodoch pribúdajú, minister Susko navrhuje trestať páchateľov obecnými službami aj blokovaním dávok – VIDEO


Pre páchateľov krádeží v obchodoch by ako trest mohli byť ukladané takzvané drobné obecné služby. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol minister ...



sni mka obrazovky 2025 09 11 o 15.27.24 676x408 11.9.2025 (SITA.sk) - Pre páchateľov krádeží v obchodoch by ako trest mohli byť ukladané takzvané drobné obecné služby. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), malo by tak byť predovšetkým v situáciach, keď páchatelia nevlastnia žiaden majetok.

Možné blokovanie sociálnych dávok


Ďalším postihom by podľa Suska mohlo byť aj blokovanie vyplácania sociálnych dávok. Minister zároveň odmietol, že by za vzostupom počtu krádeží v obchodoch, na ktoré upozorňujú zástupcovia obchodníkov, bola novelizácia trestných kódexov a zvýšenie minimálnej výšky spôsobenej škody potrebnej pre kvalifikáciu skutku ako trestného činu z 266 na 700 eur.

"Ide o celoeurópsky trend," povedal Susko v súvislosti s krádežami. Problémom je podľa neho v tejto súvislosti hlavne narastajúca agresivita. "Ani v iných vyspelých demokraciách na toto zatiaľ nenašli účinný liek," skonštatoval minister. Postihovanie agresivity pri krádežiach pritom už je podľa Suska zakotvené v Trestnom zákone.

Ak sa totiž pri krádeži použije násilie, alebo dokonca iba hrozba násilia, ide o trestný čin bez ohľadu na výšku škody. "Pokiaľ k takýmto konaniam dôjde, tak je to automaticky trestný čin," zdôraznil minister spravodlivosti.

Priemerná škoda 50 eur


Priemerná výška škody pri krádežiach v obchodoch momentálne podľa Suska predstavuje približne 50 eur. Pred novelizáciou trestných kódexov pritom minimálna výška škody pre kvalifikáciu 'trestný čin' predstavovala sumu 266 eur. "Ak by k zmene trestných kódexov vôbec nedošlo, tento problém by vznikol tak či tak," vyhlásil Susko. Doplnil, že drobné krádeže sú aktuálne riešené priestupkovým zákonom.

Podľa policajných štatistík v mesiacoch júl a august 2025 polícia zaznamenala takmer 4 500 prípadov krádeží kvalifikovaných ako priestupok. Z toho bolo vyše 2 900 prípadov riešených blokovou pokutou a viac ako 1 500 zostáva v štádiu objasňovania. Celková škoda spôsobená krádežami dosiahla 233-tisíc eur, priemerná výška blokovej pokuty bola 130 eur a priemerná škoda 52 eur. Vo vyše 4 000 prípadoch išlo o škodu do 266 eur, v 135 prípadoch do 500 eur a v 30 prípadoch do 700 eur.


Zdroj: SITA.sk - Krádeže v obchodoch pribúdajú, minister Susko navrhuje trestať páchateľov obecnými službami aj blokovaním dávok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Krádež Minister spravodlivosti SR Sociálne dávky Trestný čin Trestný zákon
Deepfake video spojené so SARIO je falošné. Podujatie Slovak Industry Vision Day 2025 o umelej inteligencii je realita
