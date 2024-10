KRAJ otvára predajňu vo štvrti Slnečnice

24.10.2024 (SITA.sk) - Slovenská predajná sieť KRAJ otvára novú predajňu v populárnej štvrti Slnečnice v Petržalke. Svojich zákazníkov privíta v prostredí, v ktorom sa moderné technológie spájajú s pohodlím a ekológiou. Bezbariérová predajňa bude otvorená sedem dní v týždni.Nová predajňa o rozlohe 504 m2 sídli na Fialovej 1 a zákazník si v nej vybaví nákupy od pondelka do soboty v čase od 7.00 do 20.00 hod. a v nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. Okrem komfortnej otváracej doby ponúka KRAJ množstvo ďalších výhod, ku ktorým určite patrí 1 hodina parkovania zdarma. V priestrannom a funkčnom interiéri je k dispozícii široká ponuka pekárenských výrobkov, ako i obslužný úsek, vrátane čerstvého mäsa, bagiet a lahôdok, ktoré poskytujú každodenný prístup k čerstvým a chutným potravinám. Samozrejmosťou sú automaty na zálohované obaly a samoobslužné pokladne pre rýchly a ešte komfortnejší nákup."Sme radi, že sa nám podarilo expandovať do dynamicky sa rozvíjajúcej bratislavskej štvrti, do ktorej našim zákazníkom prinášame koncept založený na poctivých výrobkoch, podpore tradičného remesla a bohatej ponuke rozmanitých produktov aj pre ľudí s potravinovými alergiami a intoleranciami. Veríme, že naša nová predajňa sa stane obľúbeným miestom nákupov pre všetkých obyvateľov tejto oblasti,” hovorí Peter Vanek, marketingový manažér predajní KRAJ.Obchodný reťazec KRAJ je známy vysokou kvalitou potravín, z ktorých až 60 % pochádza zo Slovenska. V modernej predajni v petržalských Slnečniciach nájdu zákazníci napríklad poctivé džemy, medy zo slovenských včelníc, mliečne, pekárenské, ako i mäsové výrobky z domácej produkcie či cenovo výhodné výrobky privátnej značky Terka. Nákupný košík spotrebiteľa poteší aj dlhodobé zlacnenie cien viac ako 100 produktov drogérie.Na záver nákupu môžu zákazníci prispieť k ochrane životného prostredia. Slovenský reťazec KRAJ v rámci svojej ekologickej stratégie umožňuje zasielanie pokladničných dokladov priamo na e-mail zákazníka, čím eliminuje potrebu tlače papierových bločkov. Táto služba, ktorá sa teší čoraz väčšej obľube, je dostupná pre zákazníkov zapojených do vernostného programu. Držitelia vernostnej karty môžu čerpať rôzne výhody, vrátane týždňových akcií, pravidelných zliav v utorok a stredu na vybraný sortiment, ako aj zliav k meninám, narodeninám a extra zliav za nazbierané body.Informačný servis