KRAJ predstavuje prvý agátový med od slovenských včelárov

9.10.2024 (SITA.sk) -Slovenský reťazec už piaty rok podporuje tradičné včelárske remeslo prostredníctvom adopcie úľov vo vybraných slovenských včelniciach, pričom v zime uskutočnil nábor nových záujemcov. "K ochrane životného prostredia a rozvoju včelárstva prispievame od roku 2019. V rámci nášho projektu spoločenskej zodpovednosti cielene vyhľadávame poctivé včelnice, ktorým kontinuálne pomáhame počas celého roka. Sme tiež radi, že vďaka projektu Med z našich úľov môžeme našim zákazníkom ponúknuť lokálny, chutný a zaručene kvalitný med. Novinkou oproti ostatným rokom je to, že medy od lokálnych včelárov nájdu zákazníci nielen vo vybraných predajniach, ale v každom obchode," hovorí Peter Vanek, marketingový manažér predajní KRAJ. V minulosti projekt prispel k záchrane viac ako 50-ročnej včelnice vo východoslovenskej obci Vysoká a adopciou 30 úľov pomohol aj včelárke, ktorej včelnica sa nachádza v srdci Slovenska. V súčasnosti intenzívne podporuje včelnicu Šťastné včielky z katastra Hubina, obce pod úpätím Považského Inovca, odkiaľ pochádza široká paleta lahodných pastovaných medov, ktoré sa výborne roztierajú a neobsahujú žiadne pridané chemikálie.Slovenský reťazec podporuje tiež mladú včelársku generáciu a intenzívne spolupracuje so Strednou odbornou školou Pod Bánošom v Banskej Bystrici, kde sa ako na jedinej škole na Slovensku vyučuje odbor včelárstvo v rámci dvojročného nadstavbového štúdia. Včelstvá sa nachádzajú v areáli školy v Banskej Bystrici, ale aj na juhu Slovenska a v Nízkych Tatrách, kde si KRAJ adoptoval až 80 úľov. Agátový med od šikovných študentov je aktuálne už v predaji. Na jeseň k nemu pribudne aj voňavý lesný med z ich dielne.Tento rok privítal KRAJ do svojej včelárskej komunity farmu Včelí kút z Vidinej, za ktorou stojí neúnavná práca včelára Ondreja Gajdoša, jeho manželky a celej ich rodiny. Vďaka tomu, že svoje úle umiestňujú v lone novohradskej panenskej prírody, včielky produkujú vysokokvalitný med s obsahom viac ako 200 rôznych látok. Agátový med z Včelieho kúta je známy svojou jemnou chuťou, charakteristickou agátovou arómou a veľmi svetlou farbou. Vďaka vysokému obsahu fruktózy zostáva dlho tekutý a nekryštalizuje. Vysokú kvalitu medu pochádzajúceho z včelnice potvrdil i test v Ústave molekulárnej biológie SAV, v ktorom získal najvyššie možné hodnotenie a zlatú medailu za antibakteriálnu aktivitu.Vo včelnici Tomáša Sládečka v obci Veľký Kýr pri Nitre sa včely majú ako vo vatičke. Vyštudovaný poľnohospodár každoročne zlepšuje ich pastevné podmienky tým, že pre svoje opeľovače vysieva biopásy zložené z 20 druhov medonosných rastlín ako sú facélia, horčica, vika, ďatelina a pohánka. Včelnica sa môže pochváliť štatútom ekologickej produkcie, nakoľko včielky sú liečené výlučne organickými kyselinami a podpornými látkami na báze liečivých rastlín, čo posilňuje ich imunitný systém a celkové zdravie. Usilovné včelie spoločenstvo na jar kočuje i na agátové porasty, ktoré sú hojne rozšírené na juhu i západe krajiny. Agátový med, ktorý v júni nájdete vo všetkých predajniach KRAJ, je číry, má svetlozlatú farbu a jemne sladkú kvetinovú chuť s typickou vôňou rozkvitnutého agátu.Informačný servis