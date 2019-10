Kraj si adoptuje stovku úľov. Vo vybraných predajniach začne ponúkať domáci med

O sieti potravín KRAJ

21.10.2019 (Webnoviny.sk) -KRAJ v rámci projektu Adoptuj úľ podporí stovku úľov po celom Slovensku. "Prvých 53 úľov sme si adoptovali na východnom Slovensku v malej horskej dedinke Vysoká. Podarilo sa nám tak zachrániť viac ako 50-ročnú včelnicu," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti TERNO real estate Stanislav Čajka. Včelnicu vo Vysokej založil pred 56 rokmi včelár Ján Baláž a odvtedy funguje bez prestávky. Jej zakladateľ sa však už kvôli pokročilému veku o včielky nemôže starať. Aby historická včelnica mohla naďalej fungovať, starostlivosť o ňu preberie včelár Igor Štvarták, ktorý sa včelám môže profesionálne venovať ďalej. "Všetkých 53 včelích rodín tak dostane nový domov. Vďaka projektu tiež budeme môcť upraviť okolitý terén. Na mieste historickej včelnice chceme vytvoriť oddychové miesto pre verejnosť, kde sa budú môcť zaúčať do remesla noví včelári," hovorí včelár Igor Štvarták.V budúcom roku KRAJ doplní počet adoptovaných úľov do stovky. "Najlepšia forma podpory slovenského medu je kupovať ho od slovenských včelárov. Ľudia žijúci v mestách majú prístup k lokálnym producentom ťažší. Chceme im aj takouto formou umožniť nákup kvalitného medu od slovenských včiel," vysvetľuje Čajka. Kvetový med KRAJových včelníc je dostupný od 17. októbra vo vybraných predajniach KRAJ. Zoznam predajní sa nachádza na webovej stránke www.krajpotravin.sk Včely majú veľký význam pre nás všetkých. Alarmujúce je, že populácia včiel na Slovensku z roka na rok klesá.V marci 2018 predstavila spoločnosť TERNO real estate prvú predajňu pod názvom KRAJ so zameraním na zdravé a regionálne produkty. V súčasnosti ich už prevádzkuje sedemnásť a plánuje ďalšiu expanziu. Spoločnosť TERNO real estate prevádzkuje sieť predajní Terno a Moja Samoška.Inzercia