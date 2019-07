Krajina už dozrela, tvrdí kanadský profesor o Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Washington 4. júla (TASR) – Slovensko môže byť na ceste k slušnejšej a čestnejšej spoločnosti. Má totiž prezidentku, ktorá tieto hodnoty stelesňuje, a občanov, ktorí sú ochotní za ne bojovať. Krajina už dozrela. Pre TASR to povedal profesor James Krapfl z McGillovej univerzity v kanadskom Montreale, ktorý sa špecializuje na strednú a východnú Európu.myslí si Krapfl.To, že má krajina v prezidentskom paláci ženu, je podľa neho milé, ale nie je to tá najdôležitejšia vec. Na rozdiel od prvej slovenskej premiérky má prvá slovenská prezidentka na základe ústavy viac nezávislosti.uviedol profesor.Zo všetkých Stredoeurópanov, ktorí sa zúčastnili na revolučných udalostiach v roku 1989, Slováci podľa profesora zostávajú najvernejší revolučnému odkazu, a to preto, že sa odvtedy museli zmobilizovať znova - najprv v 90. rokoch a nedávno v reakcii na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.myslí si profesor.Krapfl vyučoval aj na univerzitách v Bratislave a v Trenčíne. Hovorí plynule po slovensky. V roku 2013 vydal knihu s názvom Revolúcia s ľudskou tvárou: Politika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 1989. Je držiteľom viacerých ocenení za svoje publikácie i profesorskú činnosť. V súčasnosti dokončuje niekoľkoročný výskumný projekt s názvom Demokracia a občania na Slovensku od roku 1968.(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)