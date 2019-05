Krajinské voľby v Brémach by mohli ohroziť Merkelovej koalíciu

Na snímke volič vhadzuje volebný lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu vo volebnej miestnosti v nemeckom Berlíne 26. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. mája (TASR) - Voliči v severonemeckých Brémach môžu uštedriť nepríjemnú porážku Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD) v nedeľňajších krajinských voľbách, ktoré by mohli urýchliť koniec jej spolkovej koalícii s konzervatívcami kancelárky Angely Merkelovej. Píše o tom agentúra Reuters.Voľby v najmenšej spolkovej krajine Nemecka - Slobodnom hanzovom meste Brémy - budú mať zrejme tesné výsledky, SPD však hrozí, že príde o túto svoju baštu, v ktorej vládne 73 rokov. V žiadnej inej nemeckej spolkovej krajine nevládla jedna strana tak dlho.Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré prebiehajú v Nemecku v rovnaký deň, by mohli ešte zvýšiť tlak na Merkelovej, keďže v nich podľa prieskumov konzervatívci i SPD zaznamenajú značné straty.Prvé odhady po oboch voľbách sa očakávajú krátko po uzavretí volebných miestností o 18.00 h.Ak by SPD prišla o Brémy, ktoré majú spomedzi spolkových krajín najvyššiu mieru nezamestnanosti, v prospech Kresťanskodemokratickej únie (CDU), šéfka sociálnych demokratov Andrea Nahlesová by bola pod zvýšeným tlakom na odstúpenie alebo vystúpenie zo spolkovej koalície, uvádza Reuters.Mnohí z členov SPD majú podľa agentúry dosť pôsobenia v nevďačnej úlohe spojencov Merkelovej, ktorú strana zastávala desať z posledných 14 rokov a v ktorej ich kancelárka zatieňovala, a to najmä na medzinárodnej scéne.SPD neochotne znova vstúpila do koalície vedenej Merkelovou vlani po tom, ako v spolkových voľbách v roku 2017 dosiahla svoje najhoršie výsledky od roku 1933. Odvtedy jej preferencie ešte klesali a prieskumy pred eurovoľbami jej pripisujú približne 17 percent, čo je vyše desať bodov za konzervatívcami.Strana by mala prehodnotiť koalíciu do konca roka a v členskej základni by mohol narásť tlak na to, aby SPD radšej odišla posilňovať svoje ľavicové korene v opozícii.To by mohlo viesť k predčasným spolkovým voľbám, ktoré nie sú lákavou možnosťou pre SPD ani konzervatívny blok, alebo snahám vytvoriť inú koalíciu.Oba tieto scenáre by mohli zasa urýchliť odchod Merkelovej z kancelárskeho postu, ktorý je predmetom dohadov, odkedy vlani odovzdala vedenie CDU svojej chránenkyni Annegret Krampovej-Karrenbauerovej.