Krajinský minister: USA nebudú presúvať vojakov z Bavorska do Poľska

Mníchov 19. júna (TASR) - Spojené štáty sa nechystajú obmedzovať prítomnosť svojej armády v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Vedúci úradu tamojšej krajinskej vlády Florian Herrmann to vyhlásil v stredu po tom, ako vyvolali rozruch úvahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o preložení vojenských jednotiek z Nemecka do Poľska, informovala agentúra DPA." vyjadril sa Herrmann po rokovaniach na pôde ministerstva obrany Spojených štátov a národno-bezpečnostnej rady Bieleho domu. "dodal.Ohlásené vybudovanie základne pre 1000 amerických vojakov v Poľsku podľa Herrmanna nebude maťpre Bavorsko. To ponúka naďalej ", čo Herrmannovi podľa vlastných slov potvrdili aj "Trump minulú stredu vyjadril súhlas so zriadením základne pre ďalších 1000 príslušníkov amerických ozbrojených síl v Poľsku. Náklady na jej výstavbu bude hradiť poľská strana. V Poľsku sa v súčasnosti nachádza približne 4000 príslušníkov ozbrojených síl USA. Trump ešte predtým uviedol, že uvažuje o vyslaní až 2000 ďalších amerických vojakov do Poľska.