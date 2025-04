Krajiny EÚ sa nesprávajú demokraticky. Potrebujeme vážnu diskusiu o dianí v Srbsku či na Slovensku, tvrdí Fico – FOTO

Mimovládky vymýšľajú dôvody na protesty

Čelí hnevu západných bohov

10.4.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) nie je presvedčený o tom, že sa krajiny EÚ správajú demokraticky. EÚ preto podľa neho potrebuje úprimnú diskusiu o demokracii a tiež o tom, čo sa deje na Slovensku či v Srbsku. Fico sa na sociálnej sieti vyjadril, že orgány EÚ často „šľahajú bičom demokracie" a poučujú.„Súčasne ignorujú, že vláde, ktorá bola legitímne zvolená v Gruzínsku, Západ organizoval majdan, že v Rumunsku a Francúzsku boli za podivných okolností odstavení favoriti prezidentských volieb. O Slovensku netreba ani hovoriť," vyhlásil predseda vlády s tým, že rôzne zvláštne mimovládne organizácie financované z holandských účtov vymýšľajú dôvody na protesty.Premiér podotkol, že táto téma rezonovala na jeho stretnutiach s radou predsedov Valného zhromaždenia OSN a s indickou prezidentkou Draupadí Murmúovou.Predseda vlády je súčasne názoru, že keby bola EÚ spravodlivá, tak by sa Srbsko stalo jej členom. Srbsko je podľa neho pripravené, no EÚ k nemu nie je spravodlivá.„Za to, že demokraticky zvolený prezident Aleksandar Vučič je suverénny a nepodriaďuje sa západnému diktátu, čelí hnevu západných bohov," uviedol Fico a doplnil, že členstvo v EÚ sa pre suverénne postoje prezidenta stalo materiálom na vydieranie srbskej demokraticky zvolenej politickej reprezentácie.„Želám tejto reprezentácii a občanom, aby si svoje domáce problémy vyriešili bez zasahovania Západu. A EÚ odporúčam, aby sme dali pár hodín nášho času úprimnému rozhovoru, či sa v EÚ správame demokraticky. Nie som o tom celkom presvedčený," uzavrel premiér.