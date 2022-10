Krajiny NATO sa dohodli na spoločnom nákupe protivzdušnej obrany, cieľom je vytvoriť štít pre európske nebo

Štít pre európske nebo

Investície do protivzdušnej obrany

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Pätnásť krajín súhlasilo s plánom na zlepšenie európskeho systému protivzdušnej obrany. Na okraji stretnutia ministrov obrany krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) to povedala nemecká ministerka Christine Lambrecht Vo štvrtok podľa nej podpísali zámer spoločne, pod vedením Nemecka, zabezpečiť takzvaný štít pre európske nebo. Zainteresované krajiny nemenovala, no podľa nemeckej agentúry DPA sa na podpisovom ceremoniáli zúčastnili zástupcovia Spojeného kráľovstva, Slovenska, Nórska, Lotyšska, Maďarska, Bulharska, Belgicka, Českej republiky, Fínska, Litvy, Holandska, Rumunska a Slovinska.Podľa Lambrecht sú otvorení každému, kto chce spolupracovať vnútri NATO, pričom dodala, že je záujem aj na strane ďalších krajín. Zatiaľ pritom nepadlo rozhodnutie, aký systém použijú.Nemecký kancelár Olaf Scholz sa ešte v auguste vyjadril, že jeho krajina plánuje v nadchádzajúcich rokoch veľké investície do svojej protivzdušnej obrany a systém podľa neho vytvoria tak, aby sa k nemu mohli pridať aj ich európski susedia.