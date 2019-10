Krajiny strednej Afriky rokovali o posilnení boja proti ebole

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Goma 22. októbra (TASR) - Ministri zdravotníctva desiatich stredoafrických krajín absolvovali spoločné stretnutie zamerané na zlepšenie zdieľania údajov a zintenzívnenie cezhraničného dohľadu v súvislosti s bojom proti ebole. Oznámili to v utorok úrady Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktoré cituje tlačová agentúra AFP.Tamojší minister zdravotníctva Eteni Longondo a jeho rezortní kolegovia z deviatich ďalších krajín susediacich s KDR sa stretli v pondelok v meste Goma, kde si vymenili názory na "rozvoj systému cezhraničnej spolupráce". Táto stratégia si kladie za cieľ zabezpečiť "včasné zdieľanie informácií pre rýchlu reakciu a kontrolu epidémie, ako aj posilniť cezhraničný zdravotnícky dohľad", uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zdravotníctva KDR.Najnovšia epidémia eboly v KDR - celkovo desiata v histórii krajiny - podľa oficiálnych údajov zahubila od vlaňajšieho augusta 2171 ľudí. Ide o najsmrteľnejšie vypuknutie tohto hemoragického vírusu po pandémii v troch západoafrickcýh krajinách, ktorá zúrila v rokoch 2014-2016 a vyžiadala si vyše 11.300 mŕtvych.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok vyhlásila, že epidémia eboly v KDR zostáva naďalej globálnym "naliehavým prípadom verejného zdravia".Ministerské stretnutie bolo zorganizované v spolupráci s WHO a Africkými strediskami pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) - zdravotníckou odnožou Africkej únie (AÚ).Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia z Angoly, Burundi, Stredoafrickej republiky (SAR), Konžskej republiky, Rwandy, Južného Sudánu, Tanzánie, Ugandy a Zambie. Zo všetkých susedov KDR je Uganda jedinou krajinou, ktorá na svojom území zaznamenala prípady eboly.