Krajne pravicové Národné združenie získalo v prvom kole predčasných volieb silný náskok, Macronovi centristi utrpeli tvrdú ranu

Nedeľňajšie hlasovanie

Získa Národné združenie absolútnu väčšinu?

1.7.2024 (SITA.sk) - Po nedeľňajšom prvom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku sa krajná pravica dostala na dosah k moci a centristi prezidenta Emmanuela Macrona utrpeli tvrdú ranu.Podľa výsledkov, ktoré v pondelok ráno zverejnilo ministerstvo vnútra, krajne pravicové Národné združenie Marine Le Penovej získalo silný náskok so zhruba 33 % hlasov. Tento počet zahŕňa aj skupinu konzervatívcov zo strany Republikáni, ktorí sa spojili s Národným združením.Ľavicová aliancia Nový ľudový front skončila na druhom mieste s približne 28 % hlasov. Macronova centristická skupina bola tretia so zhruba 20 % hlasov. Volebná účasť bola vysoká, a to takmer 68 %.Nedeľňajšie hlasovanie okamžite vynieslo kreslá v 577 dolnej komore parlamentu 78 poslancom, ktorí vo svojom okrsku získali viac ako 50 % hlasov, uviedli noviny Libération na základe analýzy dát ministerstva vnútra. Z nich 38 pripadlo práve Národnému združeniu vrátane samotnej Le Penovej.Aby zdôraznila triumf svojej strany, Le Penová uviedla, že poslanci Národného združenia sa v pondelok stretnú v parlamente a symbolicky sa prihlásia ku svojim kreslám.Parlamentné voľby majú vo Francúzsku dve kolá, pričom tento rok sa to druhé uskutoční 7. júla. Pred rozhodujúcim nedeľňajším druhým kolom volieb zostáva ešte jeden náročný týždeň kampane a nie je isté, či sa Národnému združeniu, ktoré má históriu rasizmu a xenofóbie, podarí získať absolútnu väčšinu a vytvoriť prvú krajne pravicovú vládu vo Francúzsku od druhej svetovej vojny.Ak by sa tak však stalo, Macron by musel menovať za premiéra lídra strany Jordana Bardellu, čo by viedlo k neľahkému systému rozdeľovania moci, ktorý je známy ako „kohabitácia“. Aj keď Macron povedal, že neodstúpi pred vypršaním jeho prezidentského mandátu v roku 2027, kohabitácia by ho oslabila na domácej aj svetovej scéne.