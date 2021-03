Krajniak: Ak by riaditeľa SIS Pčolinského zbavili mlčanlivosti, verejnosť by sa dozvedela zaujímavé informácie

Pčolinský mal zobrať úplatok

Mocensko-spravodajská hra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2021 - Ak by bol riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský (Sme rodina) zbavený mlčanlivosti, verejnosť by sa dozvedala zaujímavé informácie. Po piatkovom rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) 11. marca. Dôvodom sú údajné podozrenia z korupcie. Krajniak si nemyslí, že by Pčolinský zobral úplatok.Minister práce vníma zadržanie Pčolinského ako snahu zbaviť ho funkcie v SIS. „Myslím si, že je to mocenský zápas a ja pevne verím, že Pčolinský bude zbavený mlčanlivosti, aby mohol vypovedať k tým veciam, ktoré sú mu kladené za vinu,“ uviedol.Myslí si, že riaditeľ SIS bude mať čo k tejto kauze povedať. Krajniak pripomenul, že predseda hnutia Sme rodina a Národnej rady SR Boris Kollár vo štvrtok 11. marca požiadal listom prezidentku SR, aby Pčolinského dočasne postavila mimo službu. Dodal, že hlavu štátu tiež požiadali, aby prípadnú žiadosť o zbavenie mlčanlivosti schválila čím skôr.Podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského bude mať táto „mocensko-spravodajská hra o ovládnutie SIS" a tlaku na ich hnutie svoju dohru. Reagoval tak vo svojom profile na sociálnej sieti na zadržanie svojho brata.