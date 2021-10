Krajniak bude musieť vysvetliť peniaze v schránkových firmách. Sulík vidí priaznivo, že vo veci už koná

Podvodníci sa nalepia

Smer bude žiadať jeho hlavu

24.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) bude musieť rozsiahlo a dôkladne verejnosti vysvetliť, ako sa peniaze zo štátnej pomoci dostali do schránkových firiem. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister hospodárstva a predseda strany SaS Richard Sulík . Dôležité však podľa neho je, že minister vo veci koná.„Hneď, ako sa o tom dozvedel, konal," povedal Sulík s tým, že už v auguste Krajniak podával trestné oznámenie. Zároveň uviedol, že v čase zasielania štátnej pomoci do firiem bola vláda pod obrovským časovým tlakom.„To boli desaťtisíce firiem. A preto sme si na vláde povedali, že budeme ústretoví k žiadateľom a budeme kontrolovať následne. A toto sa aj dialo," zdôraznil Sulík.Tiež uviedol, že súčasná vláda nemá korupčné kauzy. „Áno, takéto niečo sa stane, že podvodníci sa nalepia," skonštatoval. Dodal, že dúfa, že tí, čo majú túto vec na svedomí skončia za mrežami.Podľa opozičného poslanca Ladislava Kamenického (Smer-SD) ide o škandál, ktorý nemá obdobu. „Sedem až 24 miliónov sa hovorí, že skončilo v schránkových firmách," povedal s tým, že za túto kauzu musí Krajniak odísť z funkcie.Opozícia bude preto podľa neho iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na jeho odvolanie. „Hovorí sa tu o 28 firmách a pán Krajniak sa tvári, ako keby o ničom nevedel," dodal Kamenický.