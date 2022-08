Krajniak chce obnoviť navyšovanie minimálnych dôchodkov, reaguje tak na rastúcu infláciu a zdražovanie

Zmena valorizačného mechanizmu

Rozmrazenie minimálnych penzií

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa vzhľadom na rekordnú infláciu chystá obnoviť zvyšovanie minimálnych dôchodkov. Podľa predbežnej informácie, ktorú predložilo do pripomienkového konania, by súčasťou pripravovaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení malo byť nastavenie mechanizmu zvyšovania súm minimálnych penzií.Zmeniť by sa mal aj súčasný valorizačný mechanizmus, podľa ktorého sa zvyšujú dôchodky. Nový systém zvyšovania penzií by mal zohľadňovať dlhšie sledované obdobia vývoja spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.„Valorizačný mechanizmus tak bude zohľadňovať najaktuálnejšie údaje o raste spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré budú dostupné na stránke Štatistického úradu SR v čase, keď Sociálna poisťovňa bude pripravovať zvyšovanie dôchodkových dávok na budúci rok," uvádza sa v predbežnej informácii k príprave návrhu.V súčasnosti sa penzie zvyšujú od 1. januára podľa toho, aká bola medziročná inflácia za domácnosti dôchodcov v prvom polroku predošlého roka. Takýto valorizačný mechanizmus však podľa rezortu práce nezohľadňuje najaktuálnejšie údaje o dôchodcovskej inflácii.Súčasná vláda od roku 2021 "zmrazila" sumy minimálnych dôchodkov po tom, ako sa od začiatku roka 2020 výraznejšie zvýšili. Pre osobu s 30 rokmi dôchodkového poistenia išlo o nárast o 55,40 eura, keďže vtedajší predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko presadil naviazanie súm minimálnych dôchodkov na priemernú mzdu.Podľa rezortu práce sa tým v dôchodkovom systéme potláčala zásluhovosť. Ministerstvo práce pôvodne počítalo s tým, že sumy minimálnych penzií "rozmrazí" až okolo roku 2028.Vychádzalo z toho, že až vtedy minimálna penzia za 30 rokov dôchodkového poistenia bude zodpovedať 1,36-násobku životného minima pre dospelú osobu. Vzhľadom na vysokú infláciu a rýchlejší rast životného minima nakoniec navrhne skoršie opätovné zvyšovanie minimálnych dôchodkov.