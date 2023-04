Krajniak i Tomáš vyzývajú na zdržanlivosť pri hodnotení kauzy Petra Kažimíra

Dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) i nezaradený poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (Hlas-SD) vyzývajú v kauze guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra K. na zdržanlivosť. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 obaja poukázali na rešpektovanie prezumpcie neviny v prípade, v ktorom nie je právoplatné súdne rozhodnutie.





Podpredseda Sme rodina zároveň upozornil na dôležitosť "rovnakého metra" a neselektívneho prístupu. "Nezdá sa mi, ak niekto, kto vyzýva Petra K. na odstúpenie, súčasne obhajuje trestne stíhaných elitných policajtov z NAKA," poznamenal.Tomášovi pripadá čudné, ak v takejto kauze vydal sudca (ŠTS) trestný rozkaz, ktorý sa zvyčajne vydáva v oveľa menej závažných prípadoch. Kritizuje účelové politické výzvy na odstúpenie šéfa NBS. "Platí prezumpcia neviny, preto by sme sa mali v súčasnosti pozerať na Petra K. ako na nevinného človeka. Komentovať by sme mali až právoplatné rozhodnutie súdu," dodal.Obaja zároveň poukázali na viacero prípadov zo Slovenska i zo zahraničia, keď bola osoba vo verejnej funkcii neoprávnene obvinená a súd uznal ich nevinu.

Diskutujúci sa venovali aj zdražovaniu potravín, Tomáš viní zo stúpajúcich cien vedenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, upozorňuje pritom, že cenový nárast nie je otázkou len posledného obdobia. Do pozornosti dal aj legislatívne návrhy s ktorými prichádzajú poslanci Hlasu-SD do parlamentu. "Navrhli sme zníženie DPH na základné potraviny, a tiež opatrenie, ktoré by sa týkalo obchodných reťazcov a regulácie obchodnej prirážky. "Vieme, že je to zložitá téma, no chceme do toho ísť, lebo ak napríklad pri mäsových výrobkoch niekedy dosahuje 300 percent, to nemôže byť v poriadku," upozornil.



Krajniak si, aj na základe vývoja v okolitých krajinách myslí, že zníženie DPH nepomôže, no je ochotný o tom diskutovať. Mieni, že je potrebné nájsť opatrenia, ktoré znížia náklady producentom potravín. Zároveň považuje za nevyhnutné nasmerovať podporu do reálnej produkcie potravín a potravinových surovín. "Aby sme zdroje využívali na pestovanie plodín, určených na priemyselnú biomasu," upozornil.



V krátkosti sa vyjadrili aj k postupu oboch politických subjektov pred septembrovými predčasnými voľbami. Obaja potvrdili že Hlas-SD i Sme rodina pôjdu do volieb samostatne. Sme rodina má podľa Krajniaka ambíciu pozvať k spolupráci ľudí, ktorí v predchádzajúcich voľbách nekandidovali za hnutie. "Nemáme podmienku, že musia byť členmi strany, budeme hľadať aj takéto osobnosti," povedal. Tomáš potvrdil, že ak k nejakému spojeniu príde, bude to avizované zlúčenie Hlasu so stranou Dobrá voľba.