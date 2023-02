Krajniak: Predčasné voľby mohli byť skôr, avšak najhoršie by bolo, keby boli v riadnom termíne

4.2.2023 (Webnoviny.sk) - Predčasné voľby mohli byť skôr, avšak najhoršie by bolo, keby boli v riadnom termíne vo februári 2024. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Jemu i hnutiu Sme rodina na súčasnej politickej situácii najväčšmi vadia cirkus, hádky i hlúposti, ktoré niektorí ľudia presadzujú. Sme rodina hlasovalo za každý navrhnutý termín predčasných volieb, no dostatočný počet hlasov dostal 30. september.Krajniak si tiež myslí, že ich hnutie sa po páde vlády správalo normálne. Slovensko podľa neho sa potrebuje vrátiť k normálnym pomerom.