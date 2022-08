Krajniak predstavil balík inflačnej pomoci pre dôchodcov, v hre sú tri alternatívy (video)

Tri alternatívy

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina navrhuje schváliť balík inflačnej pomoci pre dôchodcov. Na tlačovej besede to povedal podpredseda hnutia Sme rodina a minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak . Podľa neho existujú tri alternatívy, ako by štát mohol penzistom pomôcť.Prvá alternatíva počíta s tým, že by štát vyplatil každému penzistovi jednotnú sumu 150 eur. Vyžiadalo by si to 216 miliónov eur. Podľa druhej možnosti by štát penzistom vyplatil od 50 eur do 200 eur. Sumu 200 eur by dostali penzisti s dôchodkom do 300 eur, výška jednorazovej pomoci by následne klesala s výškou dôchodku až na 50 eur pre penzistov s dôchodkom od 740 eur. Táto alternatíva by štát stála cez 198 miliónov eur.V tretej alternatíve by štát penzistom dal jednorazovo 70 percent ich trinásteho dôchodku, ktorý im vyplatil v júli tohto roka. Išlo by o sumu 210 eur pre penzistov s najnižším dôchodkom až 35 eur pre penzistov s najvyšším dôchodkom. Táto možnosť by si vyžiadala 211 miliónov eur.Ako ďalej uviedol minister práce a sociálnych vecí, všetky tri predstavené alternatívy sú výhodnejšie ako predčasná valorizácia dôchodkov. Tá by podľa Krajniaka bola možná najskôr od 1. novembra tohto roka. Ak by sa penzie od novembra zvyšovali o 8 percent, za november a december tohto roka by penzisti podľa šéfa rezortu dostali od 37,60 eura po 148,40 eura.Takéto riešenie by si vyžiadalo 135,2 milióna eur. Minister práce upozornil na to, že predseda Združenia kresťanských seniorov Peter Mach preferuje riešenie, podľa ktorého štát viac pomôže penzistom s nižším dôchodkom a menej penzistom s vyšším dôchodkom.Predseda hnutia Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kollár poukázal na to, že tento návrh s tromi alternatívami pomoci pre dôchodcov dostala Jednota dôchodcov Slovenska, Združenie kresťanských seniorov, prezidentka SR Zuzana Čaputová , aj premiér Eduard Heger (OĽaNO).„Budeme sedieť s ministerstvom financií, mám to predrokované s ministrom financií Matovičom, že takáto pomoc bude doručená, na finálnej podobe sa dohodneme s ministerstvom financií a dôchodcami," povedal. Poukázal na to, že penzistom štát vyplácal očkovací bonus a v júli im predčasne vyplatil trinásty dôchodok.