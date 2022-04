Krajniak priblížil, ktorým firmám by sa malo zvýšiť daňové zaťaženie. Detaily predstaví v priebehu niekoľko dní

24.4.2022 (Webnoviny.sk) - Zoznam firiem, ktorým sa majú zvýšiť dane, by sa mala verejnosť dozvedieť do dvoch týždňov. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Malo by ísť podľa neho o firmy, ktoré zarábali počas pandémie.„Celý čas hovoríme, že nebudeme zvyšovať dane živnostníkom, ani malým a stredným podnikateľom či ľuďom. Práve naopak, tým budeme dane znižovať, napríklad prostredníctvom daňového bonusu. Ale, aby sme zvýšili dane 70 až 100 firmám, ktoré profitujú na kríze, s tým nemám problém,“ ozrejmil minister. Zároveň priblížil, že by mohlo ísť napríklad o stávkové firmy.