Krajniak reaguje na žiadosť o zvýšenie dôchodkov, stretne sa s predstaviteľkou jednoty dôchodcov

Seniori sú v centre pozornosti ministerstva

Ceny rástli siedmy mesiac za sebou

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) pozval predstaviteľku Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Valériu Pokornú na osobné stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 21. februára. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu práce a sociálnych vecí.Šéf rezortu práce tak reagoval na požiadavku JDS, aby sa dôchodky na Slovensku od apríla tohto roka zvýšili o 3 percentá.„Na osobnom stretnutí vzniknutú situáciu aj rôzne návrhy na jej riešenie prerokujú," uviedol tlačový odbor. Zdôrazňuje, že seniori sú v centre pozornosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. „Doposiaľ sa nám podarilo splniť väčšinu priorít programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti," tvrdí ministerstvo.Ako príklad uviedlo odškodnenie žien na dôchodku narodených v rokoch 1957 až 1965, zrušenie doplatkov za lieky pre seniorov, či zníženie zrážok, ktoré môžu exekútori mesačne zrážať zo mzdy alebo z dôchodku.JDS žiada vládu, aby od apríla tohto roka pristúpila k mimoriadnej valorizácii dôchodkov o 3 percentá. Upozorňuje na vysoký rast cien tovarov a služieb, ktorý v januári tohto roka podľa Štatistického úradu SR dosiahol medziročne 8,4 percenta. JDS to v pondelok uviedla v tlačovej správe.Ako upozornila Valéria Pokorná, poverená zastupovaním predsedu JDS, ceny na Slovensku rastú už siedmy mesiac za sebou, pričom penzie sa od januára zvýšili len o 1,3 percenta. „V rámci spotrebného koša seniorov tvoria náklady na bývanie a potraviny 45 percent. Tieto dve položky rástli pre seniorov posledné mesiace najrýchlejšie," povedala. Zvýšenie penzií o 1,3 percenta pritom podľa nej nepokryje zvýšené náklady seniorov. „Ak vláda nepristúpi k mimoriadnej valorizácii k 1. aprílu, uvrhne desaťtisíce seniorov do pasce chudoby," dodala. Upozornila na to, že k mimoriadnemu zvýšeniu dôchodkov pristupuje aj vláda v Českej republike.Od začiatku tohto roka sa dôchodky zvýšili o 1,3 percenta. Išlo o medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok minulého roka. Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 počíta s tým, že v roku 2023 by mohli ísť dôchodky nahor o 4,9 percenta a v roku 2024 o 3,1 percenta. V roku 2023 by výdavky na valorizáciu dôchodkov mali dosiahnuť 425,8 milióna eur a v roku 2024 takmer 287,5 milióna eur.