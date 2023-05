Krajniak zhodnotil najväčšie úspechy ministerstva a predstavil tiež tri národné projekty za stovky miliónov eur (video)

Podpora zamestnávania a poradenstvo

Najväčšie úspechy jeho rezortu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.5.2023 (SITA.sk) - Rezort práce pripravil tri národné projekty v sume 635 miliónov eur, ktoré majú stimulovať zamestnanosť, umožniť poskytovanie poradenstva pre nezamestnaných a financovať terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá.Ako na tlačovej besede uviedol dočasne poverený minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), v najbližších rokoch je financovanie týchto oblastí zabezpečené.Na adresnú podporu zamestnávania pre 77-tisíc nezamestnaných má do roku 2028 smerovať 339 miliónov eur. Pôjde o podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o prácu a mladých ľudí.Ďalších 45,5 milióna eur pôjde v rokoch 2024 až 2029 na poradenstvo pre viac ako 86-tisíc uchádzačov o zamestnanie a 250,5 milióna eur od júla 2023 do marca 2029 na financovanie terénnej sociálnej práce a komunitných centier.„Všetky tieto tri veľké národné projekty sme urobili takýmto spôsobom preto, aby ústredie práce alebo implementačná agentúra mohli jednotlivé aktivity a výzvy spúšťať podľa potreby, podľa toho, aká bude situácia na trhu práce alebo aká bude potreba pomoci klientom terénnej sociálnej práce," povedal Krajniak.Medzi najväčšie úspechy rezortu práce za tri roky súčasnej vlády Krajniak zaradil zavedenie vyplácania rodičovského bonusu pre penzistov, zdvojnásobenie prídavku na dieťa, financovanie budovania detských ihrísk, bezplatné dlhové poradne, či zavedenie 14-dňovej platenej otcovskej dovolenky.Šéf rezortu práce vyzdvihol aj zavedenie tzv. generálneho pardonu pre dlžníkov Sociálnej poisťovne , elektronickej "péenky", tehotenského príspevku, podpory v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeitu a preplácanie kurzov zamestnaným. Krajniak tiež upozornil na to, že kým v roku 2019 išlo na rodinnú politiku 762 miliónov eur, v tomto roku je to 1,6 miliardy eur.