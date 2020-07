Krajniakova štartovacia minimálna mzda môže byť v rozpore so zákonom, upozorňuje úrad vlády

Za rovnakú prácu rovnakú mzdu

Rozdiel môže byť jeden deň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2020 - Úrad vlády SR odporúča ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi (Sme rodina), aby prehodnotil návrh na zavedenie štartovacej minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných. Tá by mala od začiatku budúceho roka predstavovať 75 percent z minimálnych hrubých zárobkov, čo by v roku 2021 tvorilo 465 eur mesačne."Zavedenie tohto inštitútu môže byť podľa nášho názoru vnímané ako porušenie zásady rovnakého zaobchádzania v odmeňovaní za vykonávanie tej istej práce alebo práce rovnakej hodnoty, resp. činnosti rovnakej náročnosti," odkázal úrad vlády ministerstvu práce počas pripomienkového konania.Nižšia suma štartovacej minimálnej mzdy pre zamestnancov, ktorí boli najmenej dvanásť mesiacov vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, by mohla byť podľa úradu vlády v rozpore s princípom rovnakej mzdy za rovnako vykonanú prácu, zakotvenú v Zákonníku práce."Predmetný inštitút vytvorí v praxi dve kategórie zamestnancov, keď sa jedna skupina nachádza v znevýhodnenej pozícii oproti druhej, keďže za rovnakú prácu môžu dostávať rôznu mzdu, pričom tu absentuje zohľadnenie kvalifikácie, praxe alebo stupeň náročnosti vykonávanej práce," varuje úrad vlády.Rozhodujúcim kritériom, či sa zamestnanec ocitne v tzv. znevýhodnenej pozícii, má byť výlučne dĺžka jeho zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie. "Upozorňujeme aj na prípadný rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania, ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou," uvádza sa v pripomienke.V praxi totiž môže podľa úradu vlády nastať situácia, že jeden zamestnanec bude odmeňovaný štartovacou minimálnou mzdou, keďže bol viac ako rok nezamestnaný a druhý zamestnanec bude odmeňovaný klasickou sumou minimálnej mzdy, lebo bol nezamestnaný len o jeden deň kratšie.