Krajniakovi hrozia odvolávaním aj poslanci zo Smeru-SD, odborárov vraj arogantne odignoroval

Spochybňuje odborárov ako zástupcov zamestnancov

Prerušili sociálny dialóg

Minister chce zmenu zákona o tripartite

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Sme rodina ) zrejme bude v Národnej rade SR čeliť odvolávaniu z funkcie. Podanie návrhu na jeho odvolanie avizujú poslanci NR SR za stranu Smer-SD Ako na utorkovej tlačovej besede uviedol podpredseda Smer-SD Ladislav Kamenický , ak šéf rezortu práce a sociálnych vecí nenapraví svoje chyby z posledných dní, poslanci za Smer-SD budú iniciovať jeho odvolávanie.Ministra práce a sociálnych vecí Kamenický kritizuje za to, že odborárov arogantne odignoroval na pondelkovom rokovaní tripartity o minimálnej mzde na rok 2021. "Ak nebude existovať sociálny dialóg, demokracia na Slovensku sa skončila," povedal Kamenický.Bývalému ministrovi financií sa tiež nepáči, že minister práce spochybňuje odborárov ako zástupcov zamestnancov. "Budeme podporovať kroky odborárov, ich námietky považujeme za legitímne," povedal Kamenický.Krajniaka označil za nekompetentného. "To, čo predviedol, je bezprecedentné, 30 rokov sa na Slovensku budoval sociálny dialóg," dodal podpredseda Smeru-SD.Iniciovanie odvolania Krajniaka z funkcie ministra práce a sociálnych vecí ešte v pondelok avizoval nezaradený poslanec NR SR Erik Tomáš zo vznikajúceho subjektu Hlas - sociálna demokracia.Dôvodom na takýto krok podľa neho je to, že Krajniak „siahne" na zákon o minimálnej mzde. Ministra taktiež vyzval, aby z legislatívneho procesu „stiahol" rušenie trinásteho dôchodku.Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) opustili pondelkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a prerušujú sociálny dialóg.Ako na pondelkovom brífingu uviedol prezident KOZ Marián Magdoško, reagujú tým na konanie ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka, ktorý pozval na individuálne rokovania len zástupcov zamestnávateľov. "Išli sa na 25 minút poradiť, je to bezprecedentné, hrubé porušenie tripartizmu, ktoré nemienime akceptovať," povedal šéf odborov.Tripartita rokovala o výške minimálnej mzdy na rok 2021. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak si podľa Magdoška pozval na rokovanie zamestnávateľov po tom, ako mu odborári oznámili nesúhlasné stanovisko.Podľa neho sa išiel Krajniak so zamestnávateľmi poradiť o tom, aký návrh predloží vláda spoločne so zamestnávateľmi. Orgány KOZ podľa neho v najbližších dňoch a týždňoch rozhodnú o ďalších krokoch.Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak na neústupčivý prístup predstaviteľov KOZ pri rokovaniach o minimálnej mzde reagoval tým, že chce zmeniť zákon o tripartite. Vyjednávania odborári podľa neho viedli "arogantným spôsobom". Novelou zákona o tripartite by sa mala podľa Krajniaka zvýšiť reprezentatívnosť sociálnych partnerov."Aby prípadne aj zástupcovia 1,8 milióna zamestnancov, ktorí nie sú reprezentovaní odbormi, mohli v takomto slušnom tripartitnom dialógu vysloviť svoj názor," povedal. Zmeniť by sa mal aj Zákonník práce. "Stanovili by sme, od akého percenta zamestnancov môžu odbory pôsobiť na pracovisku a viesť kolektívne vyjednávanie," tvrdí minister.Ako predbežný návrh predstavil zámer, aby odbory reprezentovali aspoň 20 percent zamestnancov. "Aby sa tu nestávalo, že sa niekto tvári, že hovorí za dva milióny ľudí a my nevieme, za koho hovorí, tak nech sa ukáže, za koho hovorí," povedal Krajniak.