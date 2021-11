Krajniakovo ministerstvo musí zaplatiť mastnú pokutu, závažne porušilo zákon o verejnom obstarávaní

Opis zákazky nebol jednoznačný

Platili aj za stravovanie

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu 1 milión 39,4 tisíca eur za to, že ešte v roku 2019 závažným spôsobom porušilo zákon o verejnom obstarávaní.Predseda ÚVO Miroslav Hlivák potvrdil prvostupňové rozhodnutie úradu o uložení pokuty pre ministerstvo pre zákazku, ktorou rezort obstarával elektronický transakčný systém. Ministerstvo práce podpísalo ešte v júni 2019 na túto zákazku rámcovú dohodu, a to v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.„Ministerstvo práce ju totiž neoprávnene uzavrelo na základe menej prísneho postupu, keďže nevypracovalo opis predmetu zákazky úplne a jednoznačne, čo malo za následok stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pod finančný limit. Túto hodnotu stanovilo vo výške 64 900 eur bez DPH, pričom reálne zaplatilo firme, s ktorou rámcovú dohodu podpísalo, viac ako 20 miliónov eur,“ uviedol v tlačovej správe predseda ÚVO Miroslav Hlivák.Rezort práce zaplatil sumu vyššiu ako 20 miliónov eur v období od 14. júna 2019 do 17. mája 2021, teda do dňa, kedy úrad začal správne konanie o uložení pokuty ministerstvu.„Ministerstvo neplatilo firme len dohodnutú zmluvnú cenu za elektronický transakčný systém, ale pravidelne uhrádzalo aj hodnotu stravovania, či iných benefitov pre zamestnancov ministerstva a ministerstvom zastúpených verejných obstarávateľov. Ministerstvo pritom preukázateľne nezahrnulo hodnotu stravovania a zamestnaneckých benefitov do výšky predpokladanej hodnoty zákazky," upozornil Hlivák.Len na základe takéhoto údaja mohli mať uchádzači podľa neho reálnu predstavu o tom, čo môžu v prípade úspešnosti daným plnením získať, a teda predstavu o tom, či je takáto zákazka pre nich zaujímavá a ako vedia nastaviť svoju cenu za dodanie a prevádzkovanie elektronického transakčného systému.„Laicky povedané, ministerstvo práce zadalo zákazku len na tento systém, pričom v skutočnosti platilo aj za iné služby, tie však v opise predmetu zákazky uvedené neboli. Konalo tak v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, za čo mu bola uložená pokuta," dodal šéf ÚVO.