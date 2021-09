Krajniakovo ministerstvo podporilo vyše tretinu pracovných miest, k augustu vyplatilo príspevky za vyše dve miliardy eur

Vyplácanie podľa COVID automatu

Najviac išlo do priemyslu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k 31. augustu tohto roka príspevky na udržanie pracovných miest v celkovej sume 2 miliardy 63 miliónov eur. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu sociálnej politiky, o ktorých v tlačovej správe informoval rezort práce a sociálnych vecí. Úrady práce uzavreli so žiadateľmi viac ako 201-tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Ministerstvo cez príspevky na udržanie zamestnanosti podporilo viac ako tretinu pracovných miest. Najväčší podiel pomoci čerpali podniky s maximálne deviatimi zamestnancami, tzv. mikropodniky.„Sledované údaje potvrdzujú pokračujúci trend v medzimesačnom znižovaní absolútnej výšky čerpania, čo súvisí s vývojom epidemiologickej situácie a znižujúcim sa množstvom podaných žiadostí o poskytnutie finančného príspevku," uviedol rezort práce.V letných mesiacoch vyplácali úrady práce príspevky podľa pôvodnej schémy Prvej pomoci okrem opatrenia č. 3B, čo súviselo s naviazaním poskytovania finančnej pomoci na Covid automat . Výška priemernej podpory na jedno pracovné miesto za jún sa pohybovala blízko hranice 550 eur. Značné rozdiely v sumách príspevkov boli z pohľadu veľkosti žiadateľa.„U mikropodnikov sa v posledných mesiacoch vyplácaná pomoc na jedného zamestnanca dlhodobo udržuje na úrovni okolo 660 eur. Pri malých a stredných podnikoch evidujeme určitý pokles priemerného mesačného príspevku, a to pod 493 eur za jún," informovalo ministerstvo práce.Najväčšiu pomoc naďalej čerpajú podniky pôsobiace v priemyselnej výrobe, ktorých podiel na pomoci za jún bol na úrovni až takmer 28 percent. Nasledujú subjekty pôsobiace v stavebníctve s podielom nad 15 percent a veľkoobchode a maloobchode s takmer 14-percentným podielom.V letných mesiacoch sa znižovalo čerpanie u žiadateľov z odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb, ktorých podiel klesol z aprílových 12,3 percenta na júnových 8,7 percenta, čo súvisí najmä so sezónnym charakterom tohto odvetvia.