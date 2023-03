Krajniakovo ministerstvo súhlasí s návrhom Žitňanskej o sociálnej práci

Systémové riešenie

Potreby praxe

6.3.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s návrhom novely zákona o sociálnej práci od poslankyne Národnej rady SR Za ľudí ).Navrhovanou novelou zákona sa má predĺžiť prechodné obdobie, počas ktorého sociálny pracovník vykonávajúci sociálnu prácu nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon svojej činnosti. Podľa jej návrhu novely zákona o sociálnej práci by sa toto obdobie malo predĺžiť do 31. decembra 2024.Navrhované riešenie však rezort práce považuje len za dočasné. „Je potrebné pristúpiť k prijatiu systémového riešenia, ktoré by umožňovalo splniť osobitný kvalifikačný predpoklad priebežne a za zákonom stanovených podmienok," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Upozorňuje na výskyt takých situácií, akými sú napríklad dlhodobé prekážky v práci alebo prirodzená fluktuácia spojená s prijímaním nových sociálnych pracovníkov na výkon špecializovaných odborných činností.Predĺženie prechodného obdobia podľa poslankyne Žitňanskej vychádza z potreby praxe, kedy mnohí sociálni pracovníci nebudú mať podľa účinného znenia zákona dostatok času na absolvovanie špecializovaného vzdelávania.„Ponechanie prechodného obdobia iba do konca roka 2023 by spôsobilo odlev sociálnych pracovníkov, ktorých je v praxi už teraz nedostatok," upozornila poslankyňa.