Krajšie Vianoce pre ľudí v núdzi: Potravinová zbierka v Tescu priniesla pomoc 190-tisíc eur

30.11.2023 (SITA.sk) -"Teší nás, že za tri dni sa do potravinovej zbierky v Tescu zapojili tisícky zákazníkov a darovali takmer 76 ton potravín a hygienických potrieb vrátane potravinových balíčkov, Online nákupov či kupónov, ktoré sme priniesli tento rok ako novinku. Dary poputujú tým najzraniteľnejším – ľuďom bez domova, seniorom, viacpočetným rodinám či rodičom samoživiteľom. Vďaka solidarite našich zákazníkov a obetavej práci našich kolegov a kolegýň v obchodoch, pomoci dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z Tesca aj charít môžeme spoločne vykúzliť krajšie Vianoce pre ľudí, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách," hovoría dodáva: "Tesco každoročne vyzbierané dary navýši o 20 % ich hodnoty. Peniaze darujeme tradične našim charitatívnym partnerom, ktorí zabezpečujú, aby sa trvanlivé potraviny a hygienické potreby dostali k núdznym ľuďom. V tohtoročnej zbierke pôjde o sumu takmer 38-tisíc eur."Novinkou tohtoročnej zbierky bola okrem nákupu produktov aj možnosť darovať predpripravené balíčky v predajniach v hodnote 2,35 eura alebo finančný kupón v hodnote 1,50 eura. Tieto možnosti využili zákazníci takmer 26-tisíckrát.Hoci sa najväčšia potravinová zbierka na Slovensku v predajniach Tesca skončila, zákazníci môžu pomôcť prostredníctvom služby Tesco Online nákupy Darcovia si môžu vybrať z vopred pripravených balíčkov pomoci pre rodiny v núdzi, seniorov, mnohopočetné rodiny či rodičov samoživiteľov v núdzi v hodnote tri, päť alebo sedem eur.Po skončení zbierky Tesco všetky dary venuje spolupracujúcim charitatívnym organizáciám, ktorými súPartneri darované potraviny a hygienické potreby ďalej rozdelia medzi ľudí v núdzi v jednotlivých regiónoch Slovenska."Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zapojili do vianočnej potravinovej zbierky v Tescu. Vážime si, že podporili ľudí v núdzi aj napriek náročnej ekonomickej situácii. A taktiež chceme oceniť zamestnancov charity, reťazca, ako aj všetkých zapojených dobrovoľníkov naprieč Slovenskom, že venovali svoj predvianočný čas na dobrú vec a pomoc najzraniteľnejším," hovoríTesco organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku už od roku 2013. Odvtedy spolu so zákazníkmi vyzbieralo takmer 1 123 ton potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi v hodnote takmer 1,9 milióna eur. Tradičné zbierky pred Vianocami v posledných rokoch reťazec doplnil aj o mimoriadne zbierky na pomoc ľuďom v náročných časoch pandémie, vojny na Ukrajine či inflačnej krízy.