Krajská knižnica v Prešove opäť hostí najväčší literárny festival v strednej Európe, témou bude exil

Moderovaná beseda so spisovateľmi

Najvýraznejší hostia podujatia

Slovenský exil a Anasoft Litera

13.7.2025 (SITA.sk) - Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove bude aj tento rok hostiť Mesiac autorského čítania, najväčší medzinárodný literárny festival v strednej Európe. V poradí 26. ročník podujatia sa uskutoční od pondelka 14. júla do soboty 2. augusta a ponúkne 20 literárnych večerov venovaných autorom, ktorých spája skúsenosť exilu.Festival sa koná v spolupráci s občianskym združením Slniečkovo, záštitu nad ním prevzala europoslankyňa Miriam Lexmann . Ako informovala Michaela Horváth z projektového a marketingového oddelenia knižnice, podujatia budú každý deň o 18:00 v hudobnom klube Stromoradie, kde sa budú autori stretávať s verejnosťou počas moderovaných rozhovorov a autorského čítania.„Festival bude u nás dvadsať večerov. Autori a autorky, ktorých tento rok nespája konkrétna krajina, ale život v exile, priblížia svoju tvorbu a osudy v priamej komunikácii s návštevníkmi,“ uviedla riaditeľka knižnice Iveta Hurná. Koncept festivalu ostáva rovnaký ako v predchádzajúcich ročníkoch, keď knižnica predstavila literátov z Islandu, Nórska či Taiwanu.„V prvej časti večera bude moderovaná beseda so spisovateľkou alebo spisovateľom z Česka alebo Slovenska. Program bude pokračovať o 19:00 stretnutím so zahraničným hosťom, ktorý musel opustiť svoju krajinu a teraz píše z exilu,“ uviedla vedúca odborných oddelení knižnice Andrea Sivaničová.Súčasťou festivalových večerov bude autorské čítanie úryvkov tvorby hostí. Večermi ich budú sprevádzať moderátori a moderátorky z radov zamestnancov knižnice, ale aj odborníci pôsobiaci na akademickej pôde i tlmočníci, keďže podujatia budú v materinskom jazyku.Téma exilu prinesie do Prešova jazykovú i kultúrnu rozmanitosť. Okrem slovenčiny a češtiny zaznie aj angličtina, španielčina, perzština, arabčina, bieloruština, francúzština, turečtina, ruština či čínština.Medzi najvýraznejších hostí patrí iracko-fínsky autor Hassan Blasim, považovaný za popredného predstaviteľa súčasného arabského románu, či africká spisovateľka Wéronique Tadjo, ktorej diela sa zaoberajú témami traumy, historickej pamäte a solidarity.Výraznou postavou festivalu bude aj česká autorka Alena Mornštajnová, známa spracovaním spoločenských tém s presahom do slovenského čitateľského prostredia. Slovenský exil bude zastúpený prostredníctvom knihy Dvadsať nádychov Prešovčanky Marianny Eger Millerovej, ktorá od roku 1938 žila mimo územia Slovenska.Z česko-slovenských autorov sa predstaví napríklad Karol Horák, Eli Beneš a Alice Horáčková, laureáti Magnesie Litera, či Ivana Gibová, držiteľka ceny Anasoft Litera. Literárne večery doplní aj hudobný program.Otvárací večer spestria vystúpenia Kataríny Koščovej a Daniela Špinera. Vo štvrtok 17. júla vystúpia deti z umeleckej školy z ukrajinskej Boroďanky, ktorá bola počas vojny okupovaná ruskou armádou.„Od oslobodenia sa podarilo čiastočne opraviť kultúrny dom, v ktorom vznikli aj provizórne triedy umeleckej školy, ktorá zohráva dôležitú úlohu v živote mestečka,“ uviedli organizátori zo Stromoradia. Hudobnú bodku prinesie aj večer 25. júla, kedy sa o 21:00 uskutoční koncert AMC Tria Plus so špeciálnym hosťom, trojnásobným držiteľom Grammy Johnom Daversom.