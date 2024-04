Krajskí prokurátori sa ohradili voči kritike bývalých zamestnancov ÚŠP, vydali spoločné vyhlásenie

Vyhlásenie krajských prokurátorov

23.4.2024 (SITA.sk) - Krajskí prokurátori s nevôľou nahliadajú na spôsob verejnej kritiky procesov nadväzujúcich na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), zo strany bývalých prokurátorov tohto úradu.Kritiku organizačných a riadiacich aktov generálneho prokurátora Maroša Žilinku prostredníctvom verejnej prezentácie subjektívnych hodnotení, ktorá zjavne obsahovala osobné antipatie, považujú za absolútne nevhodnú.Ôsmi krajskí prokurátori to uviedli vo svojom spoločnom vyhlásení. Forma prezentácie kritiky podľa nich vedie k vytváraniu negatívnej atmosféry v oblasti prokuratúry, ale aj v spoločnosti.Zároveň sú toho názoru, že má i demotivačný efekt na všetkých prokurátorov, ktorí si riadne plnia povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy.„Konštatovanie generálneho prokurátora SR zodpovedá realite, že taká náročná operácia, akou bol prechod agendy bývalého ÚŠP na krajské prokuratúry a Generálnu prokuratúru SR , bola zrealizovaná bez zásadných problémov, ktoré by mali za následok porušenie práv subjektov trestných konaní. Rovnako tak prechod prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry na Generálnu prokuratúru SR je dôsledkom legislatívnej zmeny, nie svojvôle generálneho prokurátora," píšu vo svojom vyhlásení.Krajskí prokurátori tiež garantujú, že ako vedúci služobných úradov pri všetkých procesoch nasledujúcich po zrušení ÚŠP dbali na prijatie takých opatrení, aby „bolo zabezpečené kontinuálne vybavovanie trestnoprávnej agendy prevzatej z uvedeného úradu bez negatívnych dôsledkov na zákonnosť trestného konania".Prokurátori dodali, že prijaté opatrenia vytvorili podmienky na plnenie tejto úlohy, ktorá pre prokurátorov vyplýva z aktuálne platnej legislatívy.„Odborná erudovanosť prokurátorov a zanietenosť pre výkon prokurátorských činnosti vytvára predpoklady na to, aby nedošlo k porušeniu práv subjektov trestného konania," zdôraznili a dodali, že prokurátori potrebujú pre svoju prácu pokoj a sústredenie sa.Účelové vytváranie negatívneho obrazu o stave prokuratúry, ktoré nezodpovedá realite, podľa krajských prokurátorov pôsobí kontraproduktívne.„Apelujeme preto na všetkých prokurátorov, aby sa sústredili na prácu, riadne si plnili svoje povinnosti, rešpektovali zákonné vymedzenie postavenia či pôsobnosti prokuratúry a odlišné postoje i názory, vrátane právnych názorov, prezentovali vecne a nezaujato pri rešpektovaní platnej právnej úprave a etických pravidiel," uzavreli.Jedenásti bývalí špeciálni prokurátori napísali otvorený list Žilinkovi. Pod jeho vedenie boli preradení po zrušení ÚŠP.V liste vyjadrili hlboké rozčarovanie nad „personálnym manažovaním" okolo kolegov Matúša Harkabusa Daniela Mikuláša , ktorí dozorovali prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a pred časom sa rozhodli odísť z prokuratúry.Prokurátori to vnímajú ako znepokojujúcu skutočnosť, ktorá nevyšle pozitívny signál smerom k verejnosti. Zároveň Žilinku vyzvali, aby do svojich personálnych rozhodnutí nevkladal osobnú nevraživosť, a aby boli objektívne a transparentné.Bývalí špeciálni prokurátori žiadajú, aby sa vykonala revízia agendy na oddelení závažnej kriminality, či sú spisy prideľované objektívne, a aby boli riadne zdôvodnené rozhodnutia v súvislosti s bývalou agendou ÚŠP, prečo nie je možné prideliť prípad konkrétnemu prokurátorovi, keď ho má záujem dokončiť.Autormi otvoreného listu sú Ondrej Repa Ladislav Masár , Matúš Harkabus, Daniel Mikuláš (poslední traja podpis pripájajú mimo častí venovaných ich osobe).