Krajskí sudcovia nemôžu niesť zodpovednosť za prieťahy, ktoré vznikli na okresných súdoch, tvrdí Javorčíková

Celý prípad končí rozhodnutím odvolacieho súdu

Disciplinárna zodpovednosť voči sudcovi

3.5.2020 - Ak prieťahy v súdnom konaní vznikli už na prvostupňovom súde, vyvodzovanie zodpovednosti voči sudcom odvolacích súdov bude problematické. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) Katarína Javorčíková.Reagovala tak na programové vyhlásenie vlády, v ktorom predstavitelia výkonnej moci deklarujú snahu plošne zaviesť časové rámce pre rozhodovanie sudcov.Tie by predstavovali odporúčanú dobou na rozhodnutie vecí rovnakého druhu v tej istej súdnej agende. Rovnako by bol stanovený časový rámec pre pojednávané prípady podľa ich povahy.Stanovenie časových rámcov by zároveň znamenalo, že krajské súdy by mali pri rozhodovaní zohľadňovať, kedy bol prípad podstúpený okresnému súdu a nie kedy bol postúpený odvolaciemu, teda krajskému súdu.Podľa Javorčíkovej je takéto posudzovanie logické, pretože z hľadiska účastníka konania sa celý prípad končí až právoplatným rozhodnutím odvolacieho súdu.Javorčíková však upozorňuje, že sudcovia krajských súdov nemôžu niesť zodpovednosť za prieťahy v súdnom konaní, ktoré nastali už počas pojednávania veci na okresnom súde. Vyriešenie tohto problému bude podľa hovorkyne ZOJ vecou nastavenia novej právnej úpravy.Javorčíková dodáva, že časové rámce nie sú záväznou, ale len odporúčanou dobou na rozhodnutie vecí rovnakého druhu v tej istej súdnej agende.Pomáhajú sudcom, aby mali prehľad, v ktorých im pridelených veciach už vznikajú prieťahy a mali by v nich začať bezodkladne konať. V systéme tak vznikne prehľad, ktorí sudcovia rozhodujú v pridelených veciach v stanovených časových rámcoch, ktorí nie a dôvody prečo sa lehoty nedodržali. Ak sú dôvodom objektívne príčiny nemali by podľa Javorčíkovej sudcovi hroziť žiadne postihy.Ak sú však príčinou súdnych prieťahov subjektívne dôvody na strane sudcu, napríklad nedostatočná výkonnosť či zlá organizácia práce, predseda súdu má povinnosť vyvodiť voči nemu disciplinárnu zodpovednosť.Vláda vo svojom programe uvádza, že „podporuje dôsledné a férové vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti za prieťahy v konaní”. Tiež „nástroje na obmedzenie dôvodov na objektívne prieťahy v konaní”. Plánuje sledovať a zverejňovať údaje, ako dlho sudcom trvá, kým vo veci rozhodnú.