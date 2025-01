Krajský súd v Bratislave uzavrel dokazovanie v kauze vraždy Ľudmily Cervanovej, pripravujú sa záverečné návrhy

Bola celá kauze vyrobená na objednávku?

Dôkazy proti odsúdeným získavali nezákonným spôsobom





Cervanová bola zavraždená v júli 1976. V roku 1981 boli vo veci obvinení siedmi muži z Nitry – Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Pavol Beďač, František Čerman, Stanislav Dúbravický a Juraj Lachmann. V septembri 1982 obvinených Krajský súd v Bratislave uznal za vinných, pričom dostali tresty v rozmedzí od štyroch do 24 rokov.



Rozhodnutie v roku 1983 potvrdil vtedajší Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky. V roku 1990 bol následne verdikt zrušený. Obžalovaní boli opätovne uznaní za vinných v roku 2004, pričom rozhodnutie potvrdil v roku 2006 aj



V júni 2009 potvrdil odsudzujúci verdikt aj dovolací senát najvyššieho súdu. Odsúdení podali následne ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR, ten ju však v decembri 2010 odmietol. V roku 2014 zamietol sťažnosť odsúdených aj Európsky súd pre ľudské práva.



Cervanová bola zavraždená v júli 1976. V roku 1981 boli vo veci obvinení siedmi muži z Nitry – Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Pavol Beďač, František Čerman, Stanislav Dúbravický a Juraj Lachmann. V septembri 1982 obvinených Krajský súd v Bratislave uznal za vinných, pričom dostali tresty v rozmedzí od štyroch do 24 rokov.Rozhodnutie v roku 1983 potvrdil vtedajší Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky. V roku 1990 bol následne verdikt zrušený. Obžalovaní boli opätovne uznaní za vinných v roku 2004, pričom rozhodnutie potvrdil v roku 2006 aj Najvyšší súd SR , ktorý dokonca trom obžalovaným sprísnil tresty. Výsledkom boli tresty v rozmedzí od troch do 15 rokov väzenia. Rozhodnutie sa netýkalo Romana Brázdu, ktorý bol pre zdravotné problémy vylúčený na samostatné konanie a neskôr zomrel.V júni 2009 potvrdil odsudzujúci verdikt aj dovolací senát najvyššieho súdu. Odsúdení podali následne ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR, ten ju však v decembri 2010 odmietol. V roku 2014 zamietol sťažnosť odsúdených aj Európsky súd pre ľudské práva.

27.1.2025 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave v procese týkajúcom sa návrhu na obnovu konania odsúdených v kauze vraždy medičky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 v pondelok ukončil dokazovanie. Zároveň udelil procesným stranám priestor na prednes záverečných návrhov.Vec sa týka už len pätice odsúdených, keďže Juraj Lachmann v auguste minulého roku zomrel. Odsúdení vo svojom návrhu na povolenie obnovy konania argumentovali spisovým materiálom nachádzajúcim sa v archíve bezpečnostných zložiek v Kaniciach pri Brne.Podľa advokáta odsúdených Allana Böhma ide v tomto prípade o približne 1 000 strán dokumentov, ktoré dokazujú, že celá kauze bola vyrobená na objednávku. Vzhľadom na rozsah dokazovania tak boli čítaniu listín venované štyri termíny verejného zasadnutia v rade.Obhajkyňa odsúdeného Milana Andrášika Jitka Hasíková vo svojom záverečnom návrhu uviedla, že nové dôkazy preukazujú napríklad to, že miesto spáchania skutku nebolo určené správne. Tiež podľa nej dokazujú závažné procesné pochybenia a manipulácie dôkazov zo strany vyšetrovacích orgánov. „Obvinení boli vystavení systematickému psychickému a fyzickému nátlaku,“ vyhlásila.Metódy takzvanej zvláštnej operatívnej skupiny vyšetrovateľa Eduarda Pálku pripomenul aj advokát Böhm. Podľa neho dôkazy proti odsúdeným získavali nezákonným spôsobom, napríklad takzvanou „preparáciou“ svedkov, pričom celá tzv. „nitrianska skupina“ bola podľa Böhma konštruktom vyšetrovateľov. „Skutkovú podstatu trestného činu mal vyšetrovateľ Pálka jasnú už pred začatím vyšetrovania,“ povedal advokát.Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania v tom prípade, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.Podľa odsúdených obsahuje spis v Kaniciach spolu 13 kartónov dokumentov, ktoré preukazujú, že obvinenie voči nim bolo v rokoch 1978 až 1980 vykonštruované tímom vyšetrovateľa Eduarda Pálku. Dokumenty pritom podľa nich boli objavené až v roku 2018. Súdom, ktoré o veci rozhodovali, tak boli zamlčané.