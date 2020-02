Krajský súd v Košiciach potvrdil odškodnenie pre nezákonne sterilizovanú Rómku

Na súd podala žalobu v roku 2015

Žiadala náhradu nemajetkovej ujmy

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Košiciach právoplatne potvrdil odškodnenie pre nezákonne sterilizovanú rómsku ženu v plnej požadovanej sume vyše 16 000 eur. Poškodená žena bola sterilizovaná bez poskytnutia informovaného súhlasu v roku 1999 v krompašskej nemocnici. Na súdoch sa domáhala spravodlivosti 15 rokov. Agentúru SITA o tom informovala mimovládna organizáciaPoradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP). Podľa organizácie musí vláda, ktorá má zabezpečiť prístup k spravodlivosti pre všetky poškodené ženy, prevziať zodpovednosť.Advokátka spolupracujúca s POĽP a právna zástupkyňa poškodenej ženy Vanda Durbáková poukázala na to, že počas konania súdy mnohokrát pochybili. A aj preto je presvedčená, že v tomto prípade nedokázali zabezpečiť účinný prístup k spravodlivosti.Zároveň zdôraznila, že súdy nemusia byť jedinou a tou najúčinnejšou cestou, ako zabezpečiť nápravu pri podozreniach zo závažného systémového porušovania ľudských práv menšín. Podľa nej by z iniciatívy vlády mala vzniknúť nezávislá komisia, ktorá by celú prax nezákonných sterilizácií prešetrila a poškodené ženy by boli následne účinne a rýchlo odškodnené.„Takéto riešenie od slovenskej vlády požaduje aj Výbor OSN pre ľudské práva. Na rozdiel od súdov by sa zriadená komisia mohla pozrieť na celú prax komplexnejšie a mohla by priblížiť, aký bol vlastne jej celkový charakter a rozsah v našej spoločnosti,“ dodáva Durbáková.Mimovládna organizácia pripomína, že poškodená rómska žena bola sterilizovaná počas pôrodu svojho druhého dieťaťa, ktorý bol vedený cisárskym rezom.O tom, že bola sterilizovaná, sa dozvedela až po vykonaní zákroku. Preto sa v roku 2005 obrátila na súd so žalobou na ochranu osobnosti a domáhala sa, aby uložil žalovanému v konaní Mestu Krompachy, právnemu nástupcovi zrušenej nemocnice, povinnosť zaslať jej ospravedlňujúci list za vykonanie protiprávneho zákroku.Zároveň žiadala priznať náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 500 000 Sk a náhradu trov konania. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi o žalobe poškodenej rómskej ženy rozhodoval opakovane, pričom jeho rozsudky boli viackrát odvolacím súdom zrušené. V roku 2011 súd napokon rozhodol, že nezákonnou sterilizáciou došlo k porušeniu práv poškodenej ženy a žalovanej nariadil, aby sa jej písomne ospravedlnila.„Uvedené rozhodnutie súdu sa stalo právoplatným. Následne už súdy rozhodovali len o výške náhrady nemajetkovej ujmy za nezákonnú sterilizáciu. V roku 2017 okresný súd zaviazal žalované Mesto Krompachy zaplatiť poškodenej žene finančné odškodnenie v plnej výške. Žalovaná strana sa proti výške odškodnenia odvolala a o jej odvolaní následne rozhodoval Krajský súd v Košiciach," približuje mimovládka, ktorá od roku 2005 sprostredkovala bezplatnú právnu pomoc poškodenej žene.V minulých rokoch zabezpečovala právnu pomoc v súdnych konaniach celkovo dvanástim nezákonne sterilizovaným rómskym ženám.