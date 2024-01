Kráľ Karol III. podstúpi plánovanú liečbu prostaty, povzbudil aj ostatných mužov

Navštívil aj princeznú z Walesu

26.1.2024 (SITA.sk) - Britského kráľa Karola III. v piatok prijali do súkromnej nemocnice, aby sa podrobil „korekčnej procedúre“ v súvislosti so zväčšenou prostatou. Správu potvrdil Buckhinghamský palác, čím potvrdil vopred naplánovanú liečbu, ktorú oznámili minulý týždeň.Sedemdesiatpäťročný panovník sa bude liečiť na tej istej londýnskej klinike, kde sa Kate, princezná z Walesu a jeho nevesta, zotavuje po operácii brucha. Kráľ ju po príchode do nemocnice bol navštíviť.„Kráľa v piatok ráno prijali do londýnskej nemocnice na plánované ošetrenie,“ uviedol palác. „Jeho Veličenstvo by sa chcelo poďakovať všetkým, ktorí mu počas uplynulého týždňa priali všetko dobré.“Karolovi III., ktorý nastúpil na trón pred 16 mesiacmi, diagnostikovali aktuálne problémy súvisiace s prostatou pred viac ako týždňom po tom, čo pociťoval nezverejnené symptómy.Kráľ sa rozhodol oznámiť operáciu vopred v snahe povzbudiť ostatných mužov, aby si nechali skontrolovať prostatu v súlade s odporúčaniami verejného zdravia.Palác uviedol, že kráľ bol „potešený, keď sa dozvedel, že jeho diagnóza má u verejnosti pozitívny vplyv na povedomie o zdraví“.