Kráľ valčíkov André Rieu: Zažijeme spolu večer, na ktorý nikdy nezabudneme

Ovácie publika a výborné recenzie

Klasická hudba má šmrnc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk .

15.12.2019 (Webnoviny.sk) - Jeden z najznámejších a najúspešnejších huslistov sveta André Rieu sa po štyroch rokov vráti na Slovensko. Zimný štadión Ondreja Nepelu sa 10. júna 2020 rozozvučí melódiami rôznych hudobných žánrov. Nebude chýbať ani zvuk valčika, vďaka ktorému si holandský umelec vyslúžil prezývku kráľ valčíkov.“Pamätám si, keď som bol na Slovensku naposledy. Akoby to bolo včera, keď sme navštívili Bratislavu, publikum bolo skvelé, atmosféra fantastická! Je vždy príjemné navštíviť krajiny východnej Európy, pretože ľudia sú tu veľmi hrdí na svoju kultúru a ľudové tradície a je to cítiť každý raz, čo sme tu. Ľudia sú pohostinní, okolie nádherné, jedlo výnimočné – čo viac si priať, keď je privítanie také super! Nemôžem sa dočkať návratu na Slovensku a toho, kedy znova vystúpim v tejto úžasnej krajine!” Zaspomínal talentovaný hudobník na časy strávené v našej krajine.Posledné vystúpenia Andrého Rieua a jeho veľkolepého Johann Strauss Orchestra bolo mimoriadne úspešné. Vstupenky sa vypredali bleskovo. Ovácie publika a výborné recenzie potvrdili očakávanú vysokú kvalitu predstavenia. Tí, čo atmosféru pred rokmi zažili naživo, sa môžu opäť tešiť na skvelý nielen hudobný, ale aj vizuálny zážitok vďaka vynovenému programu.“Šou, s ktorou k vám zavítame bude od tej poslednej celkom odlišná, publikum nikdy nič nevie o programe, ktorý pre nich zahráme. Ale teraz mám čo oslavovať. Prvého októbra tohto roku som mal 70, aj keď sa na tento vek vôbec necítim – väčšina ľudí je už v takom veku na dôchodku – rád by som ich oslávil s mojimi fanúšikmi z celého sveta. Večer bude mixom valčíkov, pochodov, árií zo známych opier a muzikálov a oveľa viac! Vystúpia aj známi sopránoví speváci a speváčky, the Platin Tenors a možno bude aj pár prekvapení, kto vie...!” priblížil Rieu, čo má pre slovenské publikum nachystané.O tom, že aj klasická hudba má šmrnc niet pochýb. Zážitok z predstavenia v podaní Andrého Rieua umocňuje aj nádherná scéna, pestrofarebné kulisy, dobové, ale aj moderné a tematické kostými. Niekedy atmosféru večera osvieži aj nečakaný zážitok, ktorý sa vryje do pamäti nielen publiku, ale aj účinkujúcim. Takto ich opisuje husľová hviezda.„Počas našich turné okolo sveta toho zažijeme veľa. Napríklad stále myslím na chlapca, ktorý sa k nám pridal na pódiu počas výpadku elektriny v Kolumbii v septembri. Doniesol si flautu a spolu s mojím orchestrom zabával publikum až kým problémy s elektrinou nepominuli. Je to skvelé, keď sa takéto veci udejú nečakane!”Slovenské publikum svojím talentom André Rieu a jeho družina ohromia 10. júna 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Priaznivcom posiela prísľub plný lásky. "Sľubujem vám, že keď prídeme, tak pre vás otvoríme svoje srdcia. A vy otvoríte tie svoje pre nás. Spolu zažijeme večer, na ktorý nikdy nezabudneme. Večer pre celú rodinu plný smiechu, tanca a lásky.” Vstupenky na koncert sú k dispozícii na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.