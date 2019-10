Králi videa si získajú všetkých filmových veteránov

Zabudnuté VHS kazety

30.10.2019 (Webnoviny.sk) - Do akej miery je pre vás dôležitý kvalitný obraz, zvuk či dabing filmu, ktorý pozeráte? Čo pre vás znamená doslova rušivý element? A akým spôsobom (nielen) novinky v kinematografii sledujete? Používa niekto z vás VHS nosič? Vedzte, že tieto otázky sa nepýtame náhodou. Na ich princípe totiž vznikla snímka Králi videa, ktorá má hlbšiu myšlienku, než by ste čakali.Práve tie boli prvým, masovo rozšíreným nosičom filmov pre domáce prehrávanie. Často predstavovali dokonca jedinú možnosť, ako konkrétnu snímku pozrieť. Veď komunistický režim starostlivo filtroval, aké filmy do krajiny pustí, a ktoré dostanú nekompromisnú stopku.Aj v tomto smere ale platilo známe príslovie: „Zakázané ovocie najlepšie chutí“. Preto sa veľkému dopytu tešila predovšetkým žánrová hollywoodska tvorba, ktorá bola v komunistickom Československu takmer neznámym pojmom.Po páde železnej opony vstúpili na trh spoločnosti, ktoré začali zahraničné filmy legálne licencovať, dabovať a šíriť medzi ľudí. Bežní diváci sa tak konečne oboznamovali so zahraničnou produkciou. Kazety sa medzi fanúšikmi filmov kopírovali a šírili buď priamo medzi ľuďmi (zvlášť ku koncu 80. rokov) alebo na rôznych burzách. O kvalite však nemohla byť v tom čase žiadna reč.

Fenomén jednohlasného dabingu

Počuli ste o ňom? Podstatnú úlohu v ňom zohrávali už zmienené VHS kazety. Tí skoršie narodení si určite spomínajú na časy, keď si pustili film, počuli originálny zvuk, no cez neho súčasne i monotónny hlas jediného prekladateľa. Ten komentoval presne to, čo sa v danom momente na obrazovke dialo.Ak sa vám takýto model nepáčil, museli ste si nájsť inú zábavu. Iná možnosť neexistovala. Dôležité je podotknúť, že podobný dabing vznikal hlavne pre žánrové filmy, kde prím zohrávala vizuálne zložka.Dialógy človek potreboval poznať iba rámcovo, aby povedzme vedel, prečo zo zbrane vystrelila tá či oná postava a podobne. Presne to bolo úlohou jednohlasného dabingu.

Novinka ako zrkadlo vtedajšej doby

Na rýchlodabing z éry videokaziet sa zameral aj pripravovaný dokument Králové videa.Okrem autentických spomienok ľudí, ktorí tento štýl prekladov zažili na vlastnej koži, chcú jeho tvorcovia rozšíriť obzory tým, ktorí si niečo podobné možno nedokážu ani len predstaviť.Súčasťou snímky budú autentické vyjadrenia známych dabérov, medzi ktorých nepochybne patria mená ako Ondřej Hejma, František Fuka alebo Ondřej Neff.

Pomôcť môžete i vy

Slávnostná premiéra filmu ešte nie je presne stanovená, no už teraz je k dispozícii trailer plný nostalgie a krásnych spomienok. Ako to už s dielami bez známok masovosti a prvoplánovosti býva, otázka dokončenia snímky je dnes najmä vecou peňazí.Keďže sa tvorcom filmu nepodarilo získať podporu Štátneho fondu pre kinematografiu, obrátili sa s prosbou na samotných filmových nadšencov. Doposiaľ bol projekt viac menej financovaný z ich vlastných vreciek. Samotné natáčanie majú tvorcovia za sebou, no stále je pred nimi napríklad postprodukcia či nutnosť vysporiadať autorské práva, aby sa Králové videa mohli legálne šíriť.Ak vás zaujíma éra videokaziet s jednohlasným dabingom, ich výroba a distribúcia a množstvo ďalších zaujímavostí spojených s týmto fenoménom 80. a 90. rokov, môžete podporiť tento projekt na stránkach startovac.cz Réžia: Lukáš Bulava