Kráľovná Margaréta II. oslavuje 50 rokov na tróne

Prvá žena na tróne

Tuhá fajčiarka

14.1.2022 - Dánska kráľovná Margaréta II. si pripomína 50 rokov na tróne najstaršej trvalo existujúcej monarchie na svete. V piatok slávnostne položila veniec na hrob svojich rodičov, no keďže udalosť sa konala v tieni pandémie koronavírusu, niektoré podujatia museli odložiť na september.Margaréta II. sa stala prvou ženou na dánskom tróne od vlády škandinávskej kráľovnej Margaréty I., ktorá vládla v rokoch 1375 - 1412. Kráľovnou sa stala ako 31-ročná 14. januára 1972, v deň, keď na večnosť odišiel dovtedajší kráľ a jej otec Frederik IX.V tom čase už bola vydatá za Francúza Henriho de Laborde de Monpezat, s ktorým má dvoch synov Frederika, následníka trónu, a Joachima.Druhá najdlhšie vládnuca panovníčka v Európe po britskej kráľovnej Alžbete II. počas svojej vlády navštívila všetky kúty Dánska a uskutočnila množstvo návštev v zahraničí. Minulý rok vycestovala i do vzdialených dánskych samosprávnych území - na Faerské ostrovy a do Grónska.Už 81-ročná kráľovná známa ako Daisy sa medzi Dánmi teší širokej popularite. Keďže sa za celé roky nevzdala fajčiarskeho zlozvyku, v Dánsku sa ujalo označenie silného fajčiara slovami „fajčí ako kráľovná Margaréta“.Napriek popularite Margaréty II. si väčšina Dánov myslí, že je načase, aby prenechala žezlo svojmu synovi Frederikovi, čo však kráľovná nemá v úmysle.