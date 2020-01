Kranjec vyhral obrovský slalom v Adelbodene, Žampovci nepostúpili do druhého kola

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní



Adelboden (Švaj.) - sobota



Obrovský slalom (1. + 2. kolo): 1. Žan Kranjec (Slovin.) 2:27,90 min, 2. Filip Zubčič (Chor.) +0,29, 3. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) a Henrik Kristoffersen (Nór.) obaja +0,64, 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,66, 6. Roland Leitinger (Rak.) +0,91, ... v 1. kole 34. Andreas Žampa, 41. Adam Žampa (obaja SR) - nepostúpili do 2. kola



11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazom obrovského slalomu mužom vo švajčiarskom Adelbodene v rámci pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2019/20 sa stal Žan Kranjec . Reprezentant Slovinska vstupoval do druhého kola zo šiestej pozície a v súčte triumfoval časom 2:27,90 min. Kranjec dosiahol po Saalbachu 2019 druhé víťazstvo v súťaži SP.Druhé miesto patrilo Chorvátovi Filipovi Zubčičovi (+0,29), ktorý sa k premiérovému pódiovému umiestneniu dopracoval na 95. pretekoch SP v kariére. Tretiu priečku si podelili Francúz Victor Muffa-Jeandet s nórskym zástupcom Henrikom Kristoffersenom (zhodne +0,64).Slovenským reprezentantom sa nepodarilo dostať do 2. kola. Mladší z bratov Žampovcov Andreas bol v 1. kole 34., pričom od postupujúcej tridsiatky ho delilo 14 stotín sekundy. Starší Adam zajazdil 41. najlepší čas.Kranjec je lídrom hodnotenia obrovského slalomu so ziskom 270 bodov, na čelo celkového hodnotenia sa posunul Kristoffersen, ktorý má na konte 531 bodov.