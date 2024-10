Krásne zrekonštruovaný kaštieľ vo Voderadoch ukážu záujemcom, poprechádzať sa môžu aj v priľahlom anglickom parku

Interiér kaštieľa

Národná kultúrna pamiatka





Voderadský kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň najstaršou budovou v obci. O zveľadenie voderadského panstva a kaštieľa sa najviac zaslúžil jeden z najvýznamnejších uhorských šľachtických rodov, Zichyovci. V ich vlastníctve bolo panstvo od roku 1674 až do roku 1945. V roku 1946 sa kaštieľ stal majetkom štátu a začiatkom 50. rokov v ňom zriadili Pôdohospodársku učňovskú školu. V nasledujúcich desaťročiach cenná pamiatka postupne chátrala a od roku 2007 sa kaštieľ nepoužíval. Situácia sa začala meniť v roku 2016, kedy Trnavský samosprávny kraj kaštieľ predal spoločnosti Bohdal. Tá začala s náročnou rekonštrukciou kaštieľa i parku, ktorú

25.10.2024 (SITA.sk) - Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism pripravuje komentované prehliadky kaštieľa a obce Voderady v okrese Trnava.V sobotu 26. októbra a 30. novembra budú môcť návštevníci vidieť interiéry zrekonštruovaného kaštieľa, ktorý je v súkromnom vlastníctve, a poprechádzajú sa aj v priľahlom anglickom parku.„Voderady sú pre návštevníkov regiónu Trnava atraktívne vďaka svojej bohatej histórii, nádherne zrekonštruovanému kaštieľu a okolitému anglickému parku s unikátnymi prvkami. Návštevníci budú mať jedinečnú príležitosť nahliadnuť do dávnej histórie, ktorá siaha až do čias uhorského štátu,“ hovorí Anna Valentová, sprievodkyňa OOCR Trnava Tourism.Na prehliadke vo Voderadoch budú mať návštevníci možnosť nazrieť hneď do niekoľkých významných historických pamiatok. Program sa začne Kostolom sv. Ondreja, pokračovať bude v zrekonštruovanom kaštieli, ktorý získal prestížnu cenu Fénix za obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky.„V kaštieli budú môcť návštevníci napríklad obdivovať reprezentačné sály z 19. storočia, ktoré sa zachovali vo veľmi dobrom stave. Na záver prehliadky ich čaká prechádzka po anglickom parku, ktorý je bežne prístupný iba hosťom hotela Goya. Tam budú môcť vidieť jedinečné prvky, ako umelú jaskyňu a kaplnku pustovníka,“ dodáva Anna Valentová. Prehliadka so sprievodcom je spoplatnení, stojí 15 eur.