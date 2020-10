Kratšie testovanie spôsobilo obciam v okolí Trnavy problémy, musia prerábať harmonogramy

Zvažujú predĺženie času testovania

Priestory a personál majú na starosti obce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Niektoré obce v okolí Trnavy v utorok 27. októbra prerábajú plány, ktoré mali pripravené na plošné testovanie obyvateľov na COVID-19 . Obec Zavar v okrese Trnava musí kompletne zmeniť detailne pripravený harmonogram testovania.Ľudia mali do odberových miest chodiť od piatka 30. októbra do nedele 1. novembra podľa ulíc, aby nemuseli čakať v radoch. Po informácii z Ústredného krízového štábu SR , že testovať sa bude len v sobotu a v nedeľu, je podľa starostu Lukáša Sochora celý harmonogram neaktuálny. Rovnako aj leták, ktorý v pondelok zadal do tlače a ktorý mala dostať každá domácnosť v obci.V Zavare žije podľa Sochora takmer 1 500 obyvateľov od 10 do 65 rokov. Na sídlisku Poronda žije ďalších približne tisíc cudzincov, ktorí pracujú v okolitých podnikoch a podľa doterajších informácií majú záujem o testovanie.Dve pripravované odberové miesta podľa starostu Sochora nemôžu zvládnuť počas dvoch dní testovanie takého počtu ľudí. „Riešime s automobilkou Groupe PSA , že by testovanie Srbov zobrali na svoje plecia. Ešte stále je v hre aj predĺženie času testovania, napríklad od 7:00 do 22:00,“ hovorí Sochor.Rovnako aj obec Biely Kostol mala pripravené testovanie podľa ulíc. Harmonogram v utorok 27. októbra zmenili a ulice rozdelili do dvoch dní.Naopak, obce Zvončín v okrese Trnava sa skrátenie testovania na dva dni nijako nedotklo, pretože ho dopredu takto pripravovali. „My máme menší počet obyvateľov, dva dni nám na testovanie stačia a takto nám to schválil aj zástupca Ozbrojených síl SR,“ povedala starostka Katarína Dudášová.Obec Radošovce v okrese Trnava, ktorá má približne 400 obyvateľov, pripravuje podľa pracovníčky obecného úradu Lívie Gulovej testovanie len na jeden deň.Testovanie v rámci operácie Spoločná zodpovednosť sa uskutoční v dňoch 31. októbra a 1. novembra. Na celom Slovensku má byť k dispozícii približne 5 000 odberových miest. Aj keď operáciu organizačne zabezpečujú Ozbrojené sily SR, priestorové podmienky, ale aj personálne zabezpečenie je predovšetkým na pleciach samospráv.