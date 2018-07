Kravárik oznámil širšiu nomináciu na kvalifikáciu ME 2019 vo volejbale

Na archívnej snímke slovenský tréner Andrej Kravárik. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Širšia 16-členná nominácia slovenskej volejbalovej reprezentácie na augustové zápasy v C-skupine kvalifikácie ME 2019:



Nahrávači: Juraj Zaťko (bez klubu), Martin Jančura (VK Prievidza)



Smečiari: Matej Paták (Chaumont VB 52 Haute-Marne/Fr.), Tomáš Kriško (UNTREF Vóley/Arg.), Marcel Lux (Indykpol AZS Olsztyn/Poľ.), Július Firkaľ (SWD powervolleys Düren/Nem.), Jakub Ihnát (VK Prievidza)



Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Peter Ondrovič (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Šimon Krajčovič (VK Lvi Praha/ČR), Filip Mačuha (VK Prievidza)



Univerzáli: Peter Michalovič (Nantes Rezé Métropole Volley/Fr.), Peter Mlynarčík (VK Prievidza), Filip Gavenda (Netzhoppers SolWo Königspark KW/Nem.)



Liberá: Matej Kubš (bez klubu), Marián Vitko (bez klubu)



Realizačný tím:



Tréner: Andrej Kravárik, asistenti trénera: Martin Pipa, Roman Kašša, kondičný tréner: Miroslav Vavák, fyzioterapeut: Tomasz Rusin, štatistik: Daniel Bruch, team manager: Ján Uhlárik



Náhradníci:



Nahrávači: Filip Palgut (TSV Giesen Grizzlys/Nem.), Samuel Goč (COP Trenčín)



Smečiari: Martin Pavelka (bez klubu), Michal Petráš (VfB Friedrichshafen/Nem.)



Blokári: Marek Ludha (VK Prievidza), Lukáš Kyjanica, Ján Jendrejčák (obaja COP Trenčín)



Libero: Martin Turis (bez klubu)



Program reprezentácie pred začiatkom kvalifikácie:



pondelok 9. júla - piatok 20. júla: príprava v Liptovskom Jáne



utorok 24. júla: zraz v Poprade



piatok 27. júla: prípravný zápas Slovensko - Kamerun (Poprad, 18.00)



sobota 28. júla: prípravný zápas Slovensko - Kamerun (Poprad, 18.00)



streda 1. augusta: odlet do Estónska



štvrtok 2. augusta: prípravný zápas Estónsko - Slovensko (Rakvere)



piatok 3. augusta: prípravný zápas Estónsko - Slovensko (Rakvere)



sobota 4. augusta: prípravný zápas Estónsko - Slovensko (Rakvere)



utorok 7. augusta: zraz v Nitre



piatok 10. augusta: prípravný zápas Slovensko - Rakúsko (Nitra, 18.00)



sobota 11. augusta: prípravný zápas Slovensko - Rakúsko (Nitra, 18.00)



Program SR v C-skupine kvalifikácie:



streda 15. augusta: Slovensko - Island (Nitra, 18.00)



nedeľa 19. augusta: Čierna Hora - Slovensko (Bar, 20.15)



streda 22. augusta: Slovensko - Moldavsko (Nitra, 18.00)



nedeľa 26. augusta: Moldavsko - Slovensko (Kišiňov-Ciorescu, 16.00)



sobota 5. januára/nedeľa 6. januára 2019: Slovensko - Čierna Hora



streda 9. januára 2019: Island - Slovensko

Bratislava 4. júla (TASR) - Tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie Andrej Kravárik oznámil širšiu 16-člennú nomináciu na augustové zápasy v C-skupine kvalifikácie ME 2019. V porovnaní s májovými a júnovými stretnutiami v Zlatej európskej lige sa do mužstva vrátilo viacero skúsených hráčov, jediný absolútny nováčik na seniorskej úrovni je blokár VK Prievidza Filip Mačuha. Úvodný zraz je na programe v pondelok 9. júla v Liptovskom Jáne.Spomedzi hráčov, ktorí reprezentovali v premiérovej Zlatej európskej lige, je opäť v kádri okteto Martin Jančura, Matej Paták, Tomáš Kriško, Július Firkaľ, Jakub Ihnát, Emanuel Kohút, Peter Mlynarčík, Marián Vitko. Nové tváre pre túto fázu reprezentačnej sezóny sú nahrávač Juraj Zaťko, smečiar Marcel Lux, blokári Peter Ondrovič, Šimon Krajčovič a Filip Mačuha, univerzáli Peter Michalovič a Filip Gavenda a libero Matej Kubš. Medzi náhradníkmi sa ocitli Filip Palgut, Michal Petráš aj Martin Turis. Zo zdravotných a osobných dôvodov tentoraz chýbajú smečiar Tomáš Halanda, blokár Radoslav Prešinský, univerzál Milan Bencz a libero Ľuboš Nemec.Slováci v Zlatej európskej lige bojovali v A-skupine, v konkurencii Estónska, Belgicka a Švédska s bilanciou jedno víťazstvo, päť prehier obsadili posledné 4. miesto, celkovo v tejto súťaži skončili na predposlednej 11. pozícii. Po niekoľkotýždňovej prestávke na Kravárikových zverencov čaká príprava na augustový úvod kvalifikácie. Odohrajú sedem prípravných duelov: dva proti Kamerunčanom (27. a 28. júla v Poprade), tri v estónskom Rakvere proti domácemu výberu (2. - 4. augusta) a dva proti Rakúšanom (10. a 11. augusta v Nitre).Majstrovstvá Európy 2019 sa uskutočnia v štyroch krajinách - Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku a budú s rekordným počtom 24 účastníkov. Formát kvalifikácie prešiel úpravami, namiesto turnajov sa družstvá stretnú systémom každý s každým doma aj vonku. Úvodné štyri kolá sa odohrajú v auguste, zostávajúce dve v januári 2019. Slováci, ktorí sú súčasť ME nepretržite od roku 2007, si v C-skupine kvalifikácie zmerajú sily s výbermi Čiernej Hory, Moldavska a Islandu. Na šampionát preniknú víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok.Slováci ako favoriti C-skupiny vstúpia do boja o ME v stredu 15. augusta v Nitre zápasom proti Islanďanom (18.00 h). O štyri dni sa predstavia v čiernohorskom meste Bar (20.15 h). Nasledovať budú dva duely proti Moldavsku - 22. augusta v Nitre (18.00 h) a 26. augusta v Kišiňove (16.00 h SELČ).Domáce stretnutia SR odvysiela Digi Sport, prenosy prinesie tiež internetová televízia laola1.tv. V úvode januára na slovenských volejbalistov ešte čaká domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. januára) a derniéra na Islande (9. januára). Informácie sú z webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).