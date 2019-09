Kravárika potešila bojovnosť: Takto to musí vyzerať aj zajtra

Na snímke tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov Andrej Kravárik. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 13. septembra (TASR) - Šesť rokov trvalo slovenským volejbalistom, aby sa na ME mohli tešiť z víťazstva. Je o to cennejšie, že prišlo v súboji so Španielskom, s ktorým mali Slováci na kontinentálnych šampionátoch nepriaznivú bilanciu 0:3. Zverenci trénera Andreja Kravárika mali zápas v rukách, viedli 2:0, no napokon triumfovali až po zvládnutom tajbrejku. Víťazstvo 3:2 Kravárik pripísal veľkej bojovnosti a veľkému chceniu hráčov.Po dvoch setoch to vyzeralo pre Slovákov nádejne, ale Španieli sa vzchopili a vyrovnali na 2:2.uviedol Kravárik po zápase a dodal: "Triumf v prvom stretnutí bol veľmi dôležitý, slovenských volejbalistov totiž udržal v hre o postup. Zo šesťčlennej skupiny idú do osemfinále štyri tímy, Kravárik už pred turnajom zvýrazňoval dôležitosť úvodných duelov proti Španielsku a Rakúsku. Teda súperov, ktorí sú na tom kvalitatívne podobne ako jeho zverenci.Do tabuľky získali Slováci prvé dva body a triumf na ME po dlhom čase by mužstvu mal dať krídla.poznamenal Kravárik.Zápas sa rozhodol v tajbrejku, v ktorom Slováci premenili svoj štvrtý mečbal. "dodal Kravárik.