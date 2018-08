Kravín v Podlužanoch chce majiteľ prestavať na halu pre chov ošípaných

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Podlužany 14. augusta (TASR) - Kravín v poľnohospodárskom družstve v Podlužanoch (okres Bánovce nad Bebravou) chce jeho majiteľ zmeniť na halu pre chov ošípaných. Predpokladané celkové náklady na stavbu vrátane technológie odhadol na 190.000 eur.Kravín - pôrodnicu chce družstvo prestavať na halu pre ustajnenie a chov hospodárskych zvierat v celkovom počte 682 chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 až 130 kilogramov, vyplýva ďalej zo zámeru, ktorý predložilo Poľnohospodárske družstvo Podlužany orgánom na posúdenie. Hala má slúžiť ako karanténna maštaľ pre mladé prasničky, a to v čase od dovozu od dodávateľa do času dosiahnutia pohlavnej zrelosti, respektíve do času pred prvou insemináciou.V objekte chce družstvo osadiť novú technológiu, nové zariadenia pre ustajnenie, napájanie a takzvané mokré kŕmenie a vnútorné osvetlenie. V budove je tiež nainštalovaný systém núteného vetrania. Na posúdenie vplyvov na životné prostredie predložila spoločnosť dva varianty, tie sa líšia len materiálom na prekrytie nádrže na hnojovicu.Realizáciou investície, ako ozrejmilo družstvo v zámere, sleduje efektívne využitie svojho existujúceho areálu. Investor pripomenul, že obdobná činnosť sa na tamojšom území už vykonávala, dôjde podľa neho len k zmene z chovu hovädzieho dobytka na chov ošípaných prostredníctvom prestavby kravína - pôrodnice na halu pre ošípané a súvisiacej infraštruktúry.S prestavbou objektu chce investor začať v septembri, do prevádzky má záujem halu uviesť v decembri tohto roka.