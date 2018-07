Krčméry: Aj Slovensko patrí k štátom, čo rozhodujú o stave Zeme

Vladimír Krčméry Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

New York 18. júla (TASR) - Slovensko sa dostáva do skupiny krajín, ktoré začínajú spolurozhodovať o zdravotnom stave planéty. Vyhlásil to Vladimír Krčméry, dlhoročný humanitárny pracovník, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) v Bratislave a Dobrovoľník roka 2017, ktorý na pôde Organizácie Spojených národov hovoril o zdraví či demokracii.Krčméry sprevádzal vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Ten v pondelok (16.7.) v OSN predstavil prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude Slovensko plniť ciele udržateľného rozvoja.povedal Krčméry.Slovensko sa takto podľa jeho slov dostáva do skupiny krajín, ktoré začínajú spolurozhodovať o zdravotnom stave planéty Zem.Za jednu z priorít označil Krčméry zníženie veľkých vekových rozdielov v dĺžke života medzi mužmi a ženami a krajinami tretieho sveta a tými bohatými. Tieto rozdiely podľa jeho slov spôsobujúPoukázal na to, že napríklad rozdiely v strednej dĺžke života medzi Európskou úniou a Indiou a juhovýchodnou Áziou sú 20-30 rokov.vysvetlil s tým, že to treba zmeniť.(osobitné spravodajkyne TASR Viera Kulichová a Monika Himpánová)